Perinnöstä voidaan verottaa ennen kuin senttiäkään on maksettu – kysyimme asiantuntijoilta, miten se on mahdollista

Perinnön saaminen voi joskus johtaa tilanteeseen, jossa perinnön saaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin perintöveron takia. HS:n mielipidekirjoituksessa maanantaina opiskelija kertoi, että häntä uhkaa ulosotto ja luottotietojen menetys, koska perintövero on maksettava, vaikkei hän ei ole vielä saanut perintöä.

Kysyimme asiantuntijoilta, missä tilanteessa näin voi käydä ja voiko ongelmia estää ennalta.

Voiko perintöveron joutua maksamaan jo ennen kuin on saanut perinnön?

Kyllä voi. Tällainen tilanne voi johtua esimerkiksi siitä, että jollakin on hallintaoikeus perittävään omaisuuteen. Lain mukaan leskellä on oikeus hallita viimeistä yhteistä kotia. Hallintaoikeus pienentää perintöveron määrää, mutta ei poista veroa kokonaan. Leskellä on siis oikeus jäädä asumaan kotiin, jossa hän on asunut yhdessä perittävän kanssa. Perillisten on silti maksettava osuudestaan perintövero, vaikka muuta perintöä ei olisi.

Voiko tällaisen tilanteen estää ennalta?

Tilanne voi olla ongelmallinen, sillä tällaisessa tilanteessa lesken ja perillisten edut ovat ristiriidassa. Jos mahdollista, perittävä voi varautua tilanteeseen ennalta esimerkiksi henkivakuutuksen avulla. Tällöin perillinen voi maksaa perintöveron vakuutuksesta saatavalla korvauksella.

Jos perintövero kuitenkin tulee maksuun ennen perinnön saamista, mitä perillinen voi tehdä?

Veron maksamiseen voi maksumuistutuksilla saada kolme kuukautta maksuaikaa. Jos se ei riitä, verohallinnolta voi anoa maksujärjestelyä, jonka avulla veron maksuun voi saada enintään kahden vuoden maksuajan.

Verosta voi pyytää myös vapautusta tai huojennusta inhimillisiin syihin vedoten. Huojennusta myönnetään kuitenkin vain harvoin. Jos myönnetään, huojennusta saa yleensä vain viivästyskorkoihin, ei itse veron pääomaan.

Miten yleisiä tällaiset tilanteet ovat?

Melko harvinaisia. Kun leski ja perilliset ovat lähisukulaisia, tilanteeseen yleensä löydetään jokin ratkaisu. Leski voi esimerkiksi luopua asumisoikeudesta, jolloin asunnon voi myydä. Myynnistä saatavilla rahoilla voidaan ostaa leskelle pienempi asunto ja jakaa osa perinnöstä lapsille.

Onko muita tilanteita, joissa vero voi tulla maksuun ennen perinnön saamista?

Myös perintöriita voi johtaa siihen, että perintövero tulee maksettavaksi ennen kuin perinnön on saanut. Tilanteen voi yrittää välttää vaatimalla pesänjakoa ripeästi ja määrätietoisesti. Silloin on usein palkattava juristi.

Voiko perintöveron takia menettää luottotiedot?

Kun vero menee ulosottoon, kyseessä on julkinen tieto, jonka kuka tahansa saa pyytää ulosottohallinnolta. Luottotietoihin merkintä tulee kuitenkin vasta, jos ulosotto toteaa henkilön varattomaksi.

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan lakiesitys, joka helpottaisi perintöveron maksuongelmia. Lakiesityksen mukaan perintövero menisi ulosottoon aikaisintaan kaksi vuotta veron ensimmäisen eräpäivän jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaisi yleensä noin kolmea vuotta perittävän kuolemasta.

Kysymyksiin vastasivat lakiasiainjohtaja Vesa Korpela Veronmaksajain keskusliitosta sekä ylitarkastaja Jussi Tuominen verohallinnosta.