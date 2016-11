Sharia-tuomioistuimia on ehdotettu Suomeenkin – Islam-tutkija Hämeen-Anttila: On virheellistä ajatella, että sharia olisi kivikautinen laki

Suomeenkin on ehdotettu Koraaniin nojaavaa sharia-tuomioistuinta.

Pieni muslimiyhteisö esitti oikeusministeriölle kuusi vuotta sitten lainmuutosta, joka mahdollistaisi sharia-tuomioistuimien perustamisen. Oikeus olisi voinut käsitellä esimerkiksi avioeroja islamilaiseen tapaan.

Muslimikodin yhdyskunnan vuonna 2010 tekemästä aloitteesta käy ilmi, että ehdotusta ajaneet muslimit pitävät ongelmana Suomen lain vaatimaa kuuden kuukauden avioeron harkinta-aikaa. Islamin mukaan lopullisen avioeron pitää tapahtua niin pian kuin mahdollista, viimeistään kolmen kuukauden odotusajan jälkeen, jotta pari voi jatkaa elämäänsä tahoillaan, aloitteessa todettiin.

Oikeusministeriöltä kului tasan vuorokausi aloitteen alasampumiseen. Ministeriö ilmoitti, että avioeroihin sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, mihin uskontokuntaan puolisot kuuluvat.

Ville Männikkö

Islamin tuntija, professori Jaakko Hämeen-Anttila Edinburghin yliopistosta pitää kysymystä sharia-tuomioistuimista kaksipiippuisena.

Hän ei näe, miksi Suomessa – tai muissakaan länsimaissa – pitäisi sellaisia olla.

HS kertoi viime kuussa, että sharia-tuomioistuimet ovat jo juurtuneet Britanniaan. Myös muissa länsimaissa, esimerkiksi Kanadassa, sharia-tuomioistuimia on kokeiltu.

Toisaalta varsinkaan perheoikeudellisissa asioissa sharia-laki ei ole suuressa ristiriidassa länsimaisen oikeusjärjestelmän kanssa.

”En näe hirveän suurta eroa siinä, millä perusteella avioeron saa, jos puolisot ovat valmiita hakemaan sitä yhdessä. Se on vähän kuin siviilivihkiminen ja kirkollinen vihkiminen: sama asia, mutta kahdella eri tavalla.”

Hämeen-Anttila pitää selvänä, että rikoslain noudattamisessa sharia-tuomioistuimille ei voisi antaa minkäänlaista roolia. Muslimit eivät myöskään ole yrittäneet tuoda länsimaihin sharian rankimpia puolia kuten ruoskintarangaistuksia.

Kyse on ollut perhe- ja perintöoikeuteen liittyvistä asioista. Niissä periaatteet saattavat olla samantapaisia kuin Suomen lainsäädännössä. Näin on esimerkiksi perintöasioissa, joista on säädetty Koraanissa yksiselitteisesti: rintaperilliset ovat kärkisijoilla.

Olennainen ero Suomen lakiin tulee sukupuolten erilaisessa kohtelussa. Koraanin mukaan samoissa sukulaisuussuhteissa olevista ihmisistä miehet perivät kaksi kertaa sen verran kuin naiset.

”Se ei ole ehdoton sääntö, mutta kattaa varmaan valtaosan tapauksista. Poika perii kaksi kertaa sen kuin tytär. Vastaavasti jos ei ole rintaperillisiä, isä perii kaksi kertaa sen kuin äiti”, Hämeen-Anttila selittää.

Jos muslimi haluaisi noudattaa tätä käytäntöä Suomessa, se onnistuisi testamentin avulla. Hän voisi määrätä, että joku lapsista saisi vaikkapa vain lakiosan. Isä voisi esimerkiksi määrätä, että kahdesta lapsesta tytär saisi vain lakiosan ja loppu menisi pojalle. Tällöin poika saisi kolme neljäsosaa omaisuudesta, tytär neljänneksen.

Näin sharian perintönäkemys voisi toteutua Suomessakin.

Entä islamilainen avioero? Se on miehelle hyvin samanlainen kuin suomalainen ero. Eron saa, kun haluaa erota. Sen sijaan sharia-laissa nainen tarvitsee avioeroon syyn.

”Avioeron osalta mies ja nainen ovat siis epäsymmetrisessä, voisiko sanoa epätasa-arvoisessa, asemassa”, Hämeen-Anttila kiteyttää.

Huoltajuuskysymyksissä Hämeen-Anttila näkee vielä suuremman eron sharia-lain ja suomalaisen käytännön välillä.

Suomessa äidillä on vahva asema lasten huoltajuudesta päätettäessä – joidenkin mielestä jopa liian vahva. Islamilaisessa laissa lapset pysyvät pieninä äidillä, mutta he ovat isän taloudellisella vastuulla. Myöhemmin, noin 6–7-vuotiaina, lapset siirtyvät isälle.

”Sharia-laki siis suosii isää siinä, missä meillä käytäntö aika vahvasti suosii äitiä”, Hämeen-Anttila sanoo.

Myös Suomessa vanhemmat voivat sopia varsin vapaasti lapsensa huoltajuuteen ja asumiseen liittyvistä asioista. Sosiaaliviranomaiset vahvistavat sopimukset. Tuomioistuinta tarvitaan vasta, jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen.

Sharia-tuomioistuimet ovat Hämeen-Anttilan mukaan länsimaissa välitystuomioistuimen tapaisia. Niitä käytetään vain silloin, kun molemmat osapuolet hyväksyvät sen.

Sharia-laista on erilaisia tulkintoja, eivätkä kaikki koulukunnat noudata täsmälleen samanlaista lakia, Hämeen-Anttila kertoo. Erot ovat kuitenkin pieniä.

”Jos ajattelee länsimaisia oikeudenkäyntejä, kyllähän meilläkin on tulkintaa. Käräjäoikeus päättää yhtä ja hovioikeus toista, välillä äänin 2–1.”

Hämeen-Anttila muistuttaa, että shariaa noudatetaan vain hyvin harvassa islamilaisessa maassa, kuten Saudi-Arabiassa, Iranissa ja Pakistanissa.

”Muissa islamilaisissa maissa sharia on vaikuttanut valtiolliseen lainsäädäntöön, mutta aika vähän. Puhutaan enemmän teoriasta.”

Yksi olennainen ero sharia-tuomioistuimissa on suomalaiseen järjestelmään verrattuna: kaikki tuomarit ovat miehiä. Suomessa hieman yli puolet tuomareista on naisia.

Hämeen-Anttilan mielestä on kuitenkin virheellistä ajatella, että sharia-laki olisi kivikautista tai keskiaikaista.

”Tekee mieli muistuttaa, että naistuomarit ovat meilläkin aika tuore asia. Eikä Suomessa tarvitse mennä kovin montaa vuotta taaksepäin, kun kumpikin puoliso tarvitsi avioeroon syyn.”

Kalle Koponen / HS

Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami Anas Hajjar arvioi, että muslimit tarvitsevat sharia-lakia lähinnä täydentämään Suomen lakia. Hänen mukaansa yhdyskunnassa sovitellaan jo nyt paljon sellaisia riitoja, joista laki ei sano mitään.

Sovittelussa voidaan käsitellä esimerkiksi perheen taloudellisia asioita avioeron jälkeen, Hajjar kertoo. Juuri perheoikeudelliset asiat sopivat hänen mukaansa hyvin tällaiseen menettelyyn.

”Suomen lain kannalta tämä on epävirallista.”

Hajjarin mukaan ongelmia voi syntyä esimerkiksi siitä, ettei Suomi tunnusta kaikkia ulkomailla solmittuja avioliittoja. Silloin tarvitaan muslimien oma elin päättämään avioerosta. Tällöin olisi hyvä, että niiden päätökset tunnustettaisiin myös virallisesti, Hajjar sanoo.

Hämeen-Anttila ei usko, että Suomessa asuvat muslimit tuntevat kovin suurta tarvetta sharia-tuomioistuimille. Suomen kymmenien tuhansien muslimien joukossa saattaa kuitenkin olla useita satoja, jotka olisivat mieluummin sharia-lain kuin suomalaisen lain alaisia, hän arvioi.

”Jos Suomen muslimit päättäisivät asiasta äänestyksellä, he tuskin rupeaisivat noudattamaan sharia-lakia.”