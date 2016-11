Tutkimus: Epäluulo itänaapuria kohtaan kasvanut – puolet suomalaisista uskoo Venäjän vaikuttavan kielteisesti Suomen turvallisuuteen

Kotimaa

suomalaisen mielestä Venäjä vaikuttaa kielteisesti Suomen turvallisuuteen, ilmenee Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuoreesta haastattelututkimuksesta.MTS:n teettämän mielipidetiedustelun mukaan puolet vastanneista arvioi, että Venäjä vaikuttaa kielteisesti Suomen turvallisuuteen. Vain kuusi prosenttia uskoi, että Venäjällä on myönteinen vaikutus.Suomalaisten epäluulo Venäjää kohtaan onkin lisääntynyt selvästi. MTS kysyi viimeksi vuonna 2010, miten haastatellut arvioivat Venäjän vaikuttavan Suomen turvallisuuteen. Tuolloin 28 prosenttia uskoi kielteiseen ja yhdeksän prosenttia myönteiseen vaikutukseen.MTS kysyi myös sitä, miten vastaajat arvioivat Venäjän viimeaikaisten toimien vaikuttaneen Suomen turvallisuuteen. 59 prosenttia arvioi vaikutuksen kielteiseksi. Vain kaksi prosenttia katsoi vaikutuksen olevan myönteinen.myös muun muassa suomalaisten luottamusta EU:n tulevaisuuteen. 52 prosenttia haastatelluista katsoi, että heidän luottamuksensa Euroopan unioniin on heikentynyt.Kun MTS esitti saman kysymyksen viimeksi vuonna 2005, niin vastaajista 39 prosenttia koki luottamuksensa heikentyneen.Tutkimuksesta ilmenee, ettei suomalaisten Nato-jäsenyyden kannatuksessa ole tapahtunut muutoksia. 25 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että Suomen pitäisi hakea sotilasliiton jäseneksi. Kielteisesti hakemiseen suhtautuu 61 prosenttia.MTS:n pitkistä aikasarjoista paljastuu, että kansalaisten luottamus Suomen ulkopolitiikan hoitoon on ollut loivassa laskussa vuosituhannen vaihteesta lähtien.Esimerkiksi vuosina 2000–2004 peräti 79–89 prosenttia vastanneista sanoi Suomen ulkopolitiikkaa hoidetun hyvin. Sen sijaan viiden viime vuoden aikana tyytyväisiä on ollut enää 63–75 prosenttia.haastatelluista eli 79 prosenttia kannatti nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää. Lukua voidaan verrata esimerkiksi ennen Venäjän Krimin valtausta vuonna 2013 tehtyyn tutkimukseen. Tuolloin nykyjärjestelmää tuki 68 prosenttia vastaajista.MTS:n tutkimuksista ilmenee, että nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän kannatus laski tällä vuosituhannella trendinomaisesti vuoteen 2011 asti, jonka jälkeen kannatustrendi kääntyi nousuun.Maanpuolustustahto on laskenut viime vuodesta. MTS mittaa maanpuolustustahtoa kysymyksellä: ”Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?”Tänä syksynä 71 prosenttia haastatelluista vastasi, että kyllä olisi. Viime vuonna luku oli 78 prosenttia.Ikäluokittain katsottuna heikoin maanpuolustustahto oli 25–34-vuotiaissa, joista 31 prosenttia vastasi kysymykseen kielteisesti. Vahvin maanpuolustustahto on yli 50-vuotiailla, joista vain 16 prosenttia vastasi kielteisesti.haastattelututkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tutkimuksen teki Taloustutkimus, ja sitä varten haastateltiin syys–lokakuun vaihteessa tuhatta ihmistä.Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.MTS on valtioneuvoston eduskuntavaalikaudeksi asettama pysyvä parlamentaarinen komitea. Sen selvittää muun muassa kansalaisten turvallisuuspoliittisia mielipiteitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.Osa haastattelututkimuksen kysymyksistä on säilynyt samana jo 1960-luvulta alkaen.