Koko maahan luvassa pakkasta ja hyytävää pohjoistuulta

Loppuviikoksi luvassa talvista säätä

vallitsee kylmä pohjoisvirtaus. Koko maassa on pakkasta ja paikoin tulee lumikuuroja.Luoteis-Lapissa pakkanen on kireää.Pääkaupunkiseudulla tulee päivän kuluessa lumikuuroja. Pakkanen on heikkoa. Voimistuva tuuli lisää illalla kylmyyden tunnetta.Maan eteläosassa sää on enimmäkseen pilvinen ja kylmässä pohjoisvirtauksessa esiintyy lumikuuroja. Päivällä on heikkoa pakkasta.Hyytävä pohjoistuuli voimistuu illalla.Maan keskiosasta ulottuu pilvisemmän alue Itä-Lappiin, missä tulee lumikuuroja.Länsi- ja Pohjois-Lapissa on pakkanen kireää ja sää selkeää, iltaa kohti sää muuttuu selkeämmäksi myös lännessä Pohjanlahden rannikolla.kohti pilvipeite rakoilee yhä yleisemmin ja lumikuurot muuttuvat paikallisemmiksi. Tuuli lisää pakkasen purevuutta.Lauantaina Lapissa on heikkotuulista, enimmäkseen selkeää ja pakkanen kireää. Etelämpänä pilvisyys on hyvin vaihtelevaa ja tulee edelleen paikoin lumikuuroja.Pakkasta on päivällä lännessä kahdesta kuuteen astetta, idässä ja maan keskivaiheilla viiden ja kahdentoista asteen välillä. Lapissa on jopa kaksikymmentä pakkasastetta.keskiosasta ulottuu korkeapaine Brittein saarille. Korkeapaineen lounaispuolella Espanjassa ja Portugalissa sää on epävakaista ja lämpimintä.Mustanmeren tienoilta ja itäisestä Euroopasta ulottuu kylmä matalapaineen alue aina Fennoskandiaan asti.