Ylen päätoimittajan mukaan ohjaaja Susanna Kuparinen loukkasi Sipilän vaimoa – Kuparinen: ”Järkytyin ihan hirveästi”

Kotimaa

Teatteriohjaaja Susanna Kuparinenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Susanna%20Kuparinen sanoo kuulleensa Pressiklubi-ohjelman juontajalta Ruben Stilleriltä http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ruben%20Stillerilt%C3%A4noin kuukausi sitten, että Ylen päätoimittaja Atte Jääskeläinenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Atte%20J%C3%A4%C3%A4skel%C3%A4inen oli keväällä ehdottanut, ettei Kuparista enää kutsuttaisi lähetykseen.



Syynä oli Stillerin mukaan sehttp://www.hs.fi/politiikka/art-2000004892155.html, että Kuparisen näytelmässä olisi loukattu pääministeri Juha Sipilän http://www.hs.fi/haku/?search-term=Juha%20Sipil%C3%A4n(kesk) vaimoa.



”Ei kuulostanut siltä, että tällaista voi tapahtua tällä vuosituhannella. Järkytyin ihan hirveästi. Mietin, että tällä tavoinko nämä alkavat”, Kuparinen sanoo.



”Olen journalisti, teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja ja elän maassa, jossa se, että joku kokee, että pääministerin vaimoa on loukattu, riittää syyksi sulkea ulos julkisesta sfääristä.”



Kuparisen ohjaama näytelmä Eduskunta III oli tekijöidensä mukaan ”satiiri yhden totuuden maasta”. Siinä ryöpytettiin Sipilän hallituksen leikkauslinjaa.



Näytelmässä myös pohdittiin Sipilän hallituksen sosiaalipoliittista linjaa. Siinä yhteydessä mukana on Rantalakeus-lehden haastattelusta poimittu seuraava sitaatti vaimo Minna-Maarialtahttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Minna-Maarialta:



”Jokainen voi vaikuttaa omilla teoillaan siihen, millaisessa maailmassa me elämme. Voimme ottaa huomioon lähimmäiset tulotasosta riippumatta. Esimerkiksi naapuri voi leipoa toiselle naapurille pullaa tai hoitaa tämän lapsia. Kaikille on mahdollista välittää ihmisistä”, Minna-Maaria Sipilä sanoi lehdelle vuonna 2011.



Näytelmän kertojan mukaan vuonna 2014 ”350000 euron pääomatulot tienannut perheenäiti syyttää kansalaisia laiskoiksi ja itsekkäiksi”.



”Sinni [sinnikkyys] puuttuu ihmisiltä. Onko se hävinnyt vai onko se vain piilossa? Sitä näkee lähinnä väläyksenomaisesti MM-joukkueen esiintyessä jäällä”, näytelmässä lainataan pääministerin vaimon haastattelua.



Kuparinen lähetti näytelmän käsikirjoituksen HS:lle perjantaina. Esityksen HS:ssä julkaistun arvion voi lukea tästähttp://www.hs.fi/kulttuuri/teatteriarvostelu/art-2000002855585.html.



Kuparisen mukaan hänellä ”ei ole aavistustakaan”, loukkaantuiko Sipilän vaimo näytelmästä.



”Vaikka mulla olisi ollut minkälaiset orgiat lavalla, vaikka olisin käsitellyt Sipilää tai vaimoa millä tahansa tavalla, niin pitäisi olla jotain aika tosi rajua, ennen kuin tuon kaltainen tuomio on relevantti.”



Kuparinen huomauttaa, että vaimo johtaa Sipilöiden hyväntekeväisyyssäätiötä, ja on siinä mielessä ”osa miehensä imperiumia myös ammatillisesti”.



”Sinänsä mua ei kiinnosta pätkääkään poliitikkojen henkilökohtainen elämä”, hän sanoo.



Kuparinen kirjoitti jo taannoin vuonna 2011 Voima-lehteen jutun Ylestä. Artikkeli käsitteli Ylen ongelmia ja tukahtunutta ilmapiiriä. Kritiikistä iso osa kiertyi uutis- ja ajankohtaistoimituksen johtajan Atte Jääskeläisen henkilön ympärille.



”Muistan pelon ilmapiirin silloin, ja ymmärsin nyt tämän mekanismin. Tällä tavoin vaientaminen tapahtuu”, Kuparinen sanoo.



”Esimies pyytää alaisen luokseen ja tekee ehdotuksen. Onko se ehdotus kun se tulee tuolla tavoin ylhäältä alas vai onko se käsky?” hän kysyy.



Kuparisen mielestä Ylessä pitäisi tehdä vakava ryhtiliike. Hän sanoo, ettei ymmärrä, kuinka Yle voi jatkaa saman päätoimittajan alaisuudessa.



”Jos ajatellaan Yleä, sen valtavaa painoarvoa ja kokoa Suomessa, niin mulla on tällä hetkelläkin päänahka kananlihalla, kun mietin miten loukkaavaa meitä kaikkia kohtaan on se, että yleisradioyhtiötä johdetaan tällä tavalla”, hän sanoo.



”Kun katsoin Pressiklubia mulle tuli olo, että en ole Suomessa, olen Unkarissa tai Turkissa tai jossain toisessa maassa. Yhtäkkiä kun tuo viemärinkansi on auennut, se maailma mikä paljastuu, ei ole enää sama maa.”