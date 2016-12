Upseerien yksityisklubit ajautuivat vaikeuksiin – Puolustusvoimat vähensi upseerikerhojen vuokratukea

Kotimaa

Useat

Puolustusvoimat

Upseerikerhot ovat suljettuja yksityisklubeja

Upseerikerhot

Varuskuntien

Vanhoihin

Helsingin upseerikerhojen toiminta on jatkumassa

Helsingissä

Suomenlinnan

Järven

Uudenmaan prikaatin upseerikerholta lähtee rakennus alta

”Sodat

Puolustusvoimat

Andreas Jung

Kerhorakennus

Yleensä

Kerhossa

Vuoden kohokohta ovat loppiaistanssiaiset

Uudenmaan

Kymmeniä