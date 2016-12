Vihapuhe vaikuttaa kaikkiin, mutta eniten pimeyden rajalla jo valmiiksi seisoviin

Kotimaa

Kirjoittaja on kaupunkitoimittaja.

tänään kirjoittaa lohdusta. En pysty. Ajatukseni ovat Imatralla ja sikäläisessä toimituksessa, jossa sain oppia ammattini alkeet. Muistelen yhtä opastajistani, suurta persoonaa.Pikkukaupunki suree kolmea pidettyä ihmistä. Syvä osanottoni läheisille.Kun kirjoitan tätä, todennäköisin syy juuri heidän kolmen kuolemaan on sattuma. Nuori mies tuli Kulmille (Imatrankosken keskustaan) harkiten, metsästysase mukanaan, muttei ennakkoon päättänyt tähdätä juuri poliitikkoon ja kahteen toimittajaan.Poliittinen murha on hirvittävä ajatus, onneksi siitä ei näytä olevan kyse.Silti umpimähkäinen kuolema järkyttää vielä enemmän. Mieli kaipaa mitä vain selitystä, eihän maailma näin kaoottinen ja arvaamaton saa olla.tapahtuessa on vaikea muistaa, että yhteiskuntamme on pitkään kulkenut valoa kohti.Henkirikosten määrä on parissakymmenessä vuodessa puolittunut.Järkyttäviä väkivallantekoja tapahtuu, kyllä, mutta vakavimpia vähemmän kuin ennen eikä tätä kokonaan selitä väestön ikärakenteen muutos.Osa suunnitelluista joukkomurhista pystytään pysäyttämään ennalta. Kaikkea julmuutta tuskin estetään edes ihanneyhteiskunnassa, mutta edes joskus hälytyskellot soivat ajoissa.Miltähän ne rikostilastot näyttävät tästä parinkymmenen vuoden päästä? Kuinka paljon lisää raakuutta ruokimme juuri nyt? Varmaan enemmän kuin mikään poliisi ehtii torjua.Imatran ampuminen ei edes näytä liittyvän politiikkaan, netin synkimmissä syövereissä on jo ilakoitu ja levitetty valheita. Haluaisin ajatella, että kuolemaa juhlivat ovat vain trolleja eivätkä oikeita ihmisiä, mutta vihaa sylkevistä puheenvuoroista ei ole pulaa muutenkaan.Sanat eivät suoraan ole tekoja, mutta usein toistuvat sanat ovat polttoainetta. Särkymään altis ja valmiiksi väkivaltaan taipuvainen ihminen kuluttaa niitä herkimmin. Raivo ja pelko vaikuttavat kaikkiin, mutta eniten heihin, jotka jo valmiiksi ovat pimeän rajalla, eristyksissä muista.Uuden veriteon jälkeen keskusteluun nousee aina se, miten yhteiskunta voisi paremmin ehkäistä tällaista. Että miten voitaisiin torjua yksinäisyyttä, syrjäytymistä, väkivaltaan kytkeytyviä mielenterveys- tai päihdeongelmia, rikollisuutta, ulkopuolelle valumista.Puheet unohtuvat päivissä. Kaikki jatkuu kuten ennenkin. Yhteiskunnan reunalla keikkuvista ihmisistä pyrkivät ottamaan kiinni suunnilleen samat ihmiset kuin aina, muut puhuvat kiinniottajista resurssina. Resurssi on säästöjen kohde riippumatta siitä, kuka kulloinkin on vallassa.jossain on lohtua, se tulee osin samasta paikasta kuin surukin.Kotiseudullani Etelä-Karjalassa tapahtuu myös jotain hyvin kaunista, ainakin täältä kauempaa katsottuna. Pikkukaupunki paitsi suree, myös tukee.Imatran kuvat ovat kuvia välittämisestä. Lämmöstä ihmisten välillä jopa järkyttävän ja pelottavan edessä. Silmittömän ja epäoikeudenmukaisen kohdatessaan yhteisön jäsenet hakeutuvat kohti toisiaan.Sille sytytän minäkin kolme kynttilää.