Lisää lintuinfluenssaa löytyi merikotkista Ahvenanmaalla – rajoitusvyöhykettä laajennetaan

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vesilintuja nopeasti tappavaa lintuinfluenssaa on löytynyt lisää Ahvenanmaalta. Virus on todettu kaikkiaan kolmesta merikotkasta, yhdestä torstaina ja kahdesta perjantaina. Aiemmin sitä on löytynyt tukkasotkista sekä lintutarhan kanasta ja riikinkukosta.



Lisää tapauksia voi tulla ilmi, sillä Evirassa on vielä tutkittavana Ahvenanmaalta lähetettyjä, kuolleita luonnonvaraisia lintuja.



Löydösten myötä lähes koko Ahvenanmaa on julistettu rajoitusvyöhykkeeksi, jolla rajoitetaan siipikarjan ja siipikarjatuotteiden siirtoa.



Lintuinfluenssa on etenkin vesilintujen virus, mutta se voi tarttua myös siipikarjaan ja aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita. Maa- ja metsätalousministeriö määräsi tämän takia siipikarjan pidettäväksi sisällä, etteivät linnut olisi kosketuksissa luonnonvaraisten vesilintujen kanssa esimerkiksi niin, että vesilinnut käyvät kylpemässä niiden juoma-astiassa.



Virus voi tarttua myös jalkineiden ja vaatteiden kautta sekä käsissä. Kanaloihin mentäessä pitää vaihtaa vaatteet ja pestä kädet, Evira ohjeistaa.



Linnut tappanutta korkeapatogeenista virusta on Suomessa nyt ensimmäistä kertaa. Sitä on todettu viime päivinä myös Tanskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Hollannissa sekä Unkarissa, Ranskassa, Sveitsissä, Kroatiassa ja Serbiassa.



Korkeapatogeeninen virus vie linnulta hengen nopeasti, parissa päivässä. Linnuissa liikkuu myös matalapatogeenista virusta, joka voi sairastuttaa niitä, mutta ei tapa niitä.



Ihmisiä virukset eivät juuri sairastuta, eikä Suomessa ole todettu lintuinfluenssatartuntoja ihmisillä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL muistuttaa.



Lintuinfluenssaa on useita eri tyyppejä. Joidenkin niistä on todettu tarttuneen ihmiseen, mutta sairastuneet ovat olleet läheisessä kosketuksessa siipikarjaan tai niiden eritteisiin. Ihmisestä toiseen lintuinfluenssa ei ole tarttunut, ei myöskään siipikarjan lihan tai kananmunien kautta.