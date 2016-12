Tampereella alkoi käräjöinti 11 teloitusmurhasta – syyttäjä vaatii Isis-kaksosille elinkautista, näyttönä propagandavideo

Kotimaa

Tampere.



Pirkanmaan käräjäoikeudessa alettiin tiistaina puida tapausta, jossa irakilaiset kaksosveljekset saavat syytteen 11 teloitusmurhasta Irakissa. Kyse on niin sanotusta Camp Speicherin joukkomurhatapauksesta, jossa teloitettiin yli tuhat Irakin armeijan jäsentä.



Tavallista tiukemmat turvatoimet näkyivät aamulla oikeustalolla poliisien määrässä ja siinä, että kaikki sisääntulijat joutuivat turvatarkastukseen, myös esimerkiksi asianajajat. Myös salissa kuvaaminen oli poikkeuksellisesti kielletty.



Istunto on valmisteleva, joten veljeksiä ei vielä tiistaina nähty salissa. Varsinainen oikeudenkäynti alkanee vasta joskus mahdollisesti helmikuussa.



Syytteet koskevat terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä murhia. Syyttäjä vaatii molemmille elinkautista vankeusrangaistusta.



Näyttönä on erityisesti ääri-islamistisen terroristijärjestö Isisin video, jossa Irakin armeijan jäseniä ammutaan, kun nämä makaavat maassa sidottuina. Keskusrikospoliisi epäilee miesten toimineen Isisissä.



Miehet pidätettiin joulukuussa 2015. He olivat tulleet Suomeen muutamaa kuukautta aikaisemmin. Poliisi pääsi miesten jäljille omien tutkimustensa kautta. Krp teki yhteistyötä Irakin Camp Speicherin joukkomurhaa tutkivan tutkintakomission ja Suomen suojelupoliisin kanssa.



Tiistain valmistelevassa istunnossa ilmeni jo, että miehet tulevat kiistämään syyllisyytensä. Toinen esimerkiksi sanoo olleensa perheensä luona Mosulissa tekoaikaan. Miesten puolustuksen mukaan miehistä on myös olemassa kuvia pari viikkoa ennen tapahtumaa ja näissä kuvissa miehillä on lyhyet hiukset ja lyhyt parta, kun taas videolla olevien miesten hiukset ja parrat ovat pidemmät.



Syyttäjä katsoo, että kuvien metatietoja on voitu muuttaa, jolloin kuvien päivämäärät eivät enää pitäisi paikkaansa. Tämän taas puolustus kiistää.



Jutussa tullaan kuulemaan useita syyttäjän irakilaisia todistajia, jotka sanovat miesten olevan juuri videon tappajia. Osaa heistä kuullaan anonyymisti, mikä on hyvin harvinaista Suomessa. Myös puolustuksella on todistajia, jotka kertovat miesten olleen toisaalla tekoaikaan.



Neljä syyttäjän anonyymitodistajaa kertoo miesten olleen tappajia ja kolme nimeltä mainittua kertoo, että videon punabarettimies on jompikumpi veljistä. Vain tuomioistuin tietää anonyymien todistajien henkilöllisyyden. Tunnistamista videolta mutkistaa se, että veljekset ovat identtiset eli samannäköiset, joten syyttäjän pitää pystyä osoittamaan, kumpi veljistä missäkin yhteydessä on kyseessä.



Tulevan oikeudenkäynnin järjestelyissä on paljon työtä, koska asiassa pitää kuulla Irakissa olevia todistajia anonyymisti. Käräjäoikeus harkitsi useata vaihtoehtoa, miten sen tekisi: matkustaisiko Pirkanmaan käräjäoikeus Irakiin tai johonkin kolmanteen maahan kuten Libanoniin, tuodaanko todistajat Tampereelle vai kuullaanko heidät videoyhteydellä.



Oikeus päätyi siihen, että todistajat tuodaan Suomeen, koska varsinkin puolustus oli sitä mieltä, että heitä pitää päästä kuulemaan henkilökohtaisesti.