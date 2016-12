Jari Aarnion kahdet kasvot – palkittu huumepoliisi paljastui alamaailman rosvojen bisneskumppaniksi

Kotimaa

Jari Aarnion

Aarniosta,

1990-luvun

kädet tärisevät ja ääni värisee. Häneltä on oikeussalissa yllättäen kysytty kuolleen miljonäärin ulkonäöstä. Hän ei halua vastata.Huumesyytteet oli jo käsitelty, ja jäljellä piti olla enää muutama helppo istuntopäivä. Tulikin päivä, jolloin Aarnion naamio putosi tuomareiden ja yleisön edessä. Totuttu itsevarmuus oli tiessään.Särö ei ollut ensimmäinen. Tammikuussa 2015 alkaneen oikeudenkäyntien sarjan aikana palkitun ja legendaarisen huumepoliisin kulissit romahtivat. Käänne tapahtui, kun Aarnio myönsi miltei puolen miljoonan euron pimeät rahavaransa.Käteisrahan Aarnio oli kertomansa mukaan tienannut, kun hän oli tehnyt hämärää yhteistyötä vuonna 2002 kuolleen ­miljonäärin kanssa. Silti hän ei osannut kertoa, miltä miljonääri näytti.Rahaselityksen jälkeen asetelma oli muuttunut. Syytettynä ei istunut kunnioitettu huumepoliisin päällikkö vaan alamaailman kanssa bisnestä tehnyt peluri.Maunulan ”narkkarilähiön” kasvatista, tuli poliisi vuonna 1979. Jo pari vuotta myöhemmin hän siirtyi unelmiensa työhön Helsingin huumepoliisiin.Aarniosta tuli nopeasti toi­miston johtajan, legendaarisen Torsti Koskisen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Torsti%20Koskisen , suosikki. Taitavana kuulustelijana Aarnio sai jutut laajenemaan.Näytön paikka Aarniolla oli vuonna 1986, kun huumepoliisi tutki huumeparoni Miika Kortekallion http://www.hs.fi/haku/?search-term=Miika%20Kortekallion liigaa. Aarnio valittiin jutun päätutkijaksi ja Kortekallion kuulustelijaksi. Kortekallio päätyi vankilaan mutta myös Aar­nion alipäällystökurssin tutkielman aiheeksi.Aarnion mukaan Kortekallion liigassa oli kaksi erityispiirrettä. Toinen niistä oli naisten suuri rooli. Aarnion mukaan Korte­kallio kiinnitti erityistä huomiota salakuljettajaksi valitun hen­kilön ulkonäköön eikä niinkään siihen, mitä tämä oli valmis tekemään.”Kortekallion henkilökohtainen käyttäytyminen naisia kohtaan oli hyvin korrektia, joten naiset yleensä tekivät, mitä hän pyysi”, Aarnio kertoi.Toinen erityispiirre oli sala­kuljetusten keskittäminen juhlapyhiin, kuten jouluksi ja pääsiäiseksi.Onnistunut Kortekallio-tutkinta siivitti Aarnion vuonna 1987 Vuoden poliisiksi. Nyt tutkintaryhmä epäilee, että Aarnio olisi ottanut mallia Kortekallion tavasta johtaa huumebisnestä.alussa Aarnio pääsi juuri ja juuri päällystökurssille poliisiopistoon. Sen hän kompuroi läpi. Aarniolla oli niin paljon ­poissa­oloja, että poliisiopistossa mietittiin vakavasti hänen potkimistaan ulos kurssilta.

Vuoden poliisin

Keisari Aarnio.

Huumeyksikön

Yhteistyöongelmia

Poliisihallinto

Omat säännöt

Jutun kirjoittajat tekevät Aarniosta kirjaa Keisari Aarnio. HS julkaisee sen näillä näkymin helmikuussa.