Tänä vuonna syntyi lapsia ennätyksellisen vähän – viimeksi syntyvyys oli yhtä niukkaa 1800-luvun nälkävuosina

Kotimaa

Suomen

Matti Saari

Tammikuun

Syntyneiden

Kuolleiden

väestö kasvaa, mutta enimmäkseen maahanmuuton myötä, osoittaa Tilastokeskuksen tuore ennakkotilasto väkiluvusta marraskuun lopussa.Sen mukaan nettomaahanmuutto lisääntyy, mutta muuten väestö ei juuri kasva. Syitä on kaksi: kuolemia on paljon ja syntymiä vähän, kiteyttää yliaktuaarialun ja marraskuun lopun välillä syntyi 48 810 lasta, yli 2 000 lasta vähemmän kuin viime vuonna. Kuolleita taas oli 48 678, lähes 900 enemmän kuin viime vuonna.Syntyneiden määrä on laskenut jo useita vuosia. Tänä vuonna syntyy vähemmän lapsia kuin viime vuonna, ja viime vuonna syntyi vähemmän lapsia kuin edellisenä vuonna.Viime vuonna syntyi 55 472 lasta. Määrä on pudonnut pienimmäksi vuosikymmeniin – tai vuosisatoihin: tätä vähemmän lapsia syntyi viimeksi 1800-luvun alkupuolella ja suurena nälkävuonna 1868.”Syntyvien trendi on aaltoillen laskeva”, Saari kuvailee.”Käyrä on mennyt reipasta tahtia alaspäin viime vuosina.”ja kuolleiden ero eli luonnollinen väestönlisäys on pudonnut ennätyksellisen vähäiseksi.”Pienin itsenäisyyden aikana”, Saari sanoo.Luonnollinen väestönlisäys oli Tilastokeskuksen tilastojen mukaan huipussaan sotavuosien jälkeen, kun suuret ikäluokat syntyivät. Suurimmillaan lisäys oli yli 60 000 vuosittain.Sen jälkeen luvut pienenevät tasaisesti. Luonnollinen väestönlisäys vajosi alle 10 000:een vuodessa tällä vuosikymmenellä, ja oli viime vuonna historian pienin, noin 3 000 ihmistä, kun se oli yli 6 000 vielä pari vuotta aiemmin.määrä taas on suurin sitten sotavuosien. Se kertoo iäkkäiden määrän kasvamisesta ja on myös hyvä uutinen: entistä harvempi voi elää täyden elämän, kun ei kuole lapsena.Syntymät ja kuolemat jakaantuvat epätasaisesti vuoden mittaan. Vuoden vauvahuippu on nykyään kesällä, kun taas kuolemia sattuu paljon talvella.Yksi selitys on influenssa: viime talven influenssaepidemian arvioitiin vieneen hengiltä satoja ihmisiä.