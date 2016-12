Aarnion kohtalo ratkeaa tänään – käräjäoikeus antaa tuomionsa huumesyytteistä kello 11

Fakta

Täysin poikkeuksellinen tutkinta



Helsingin huumepoliisin päällikköä Jari Aarniota alettiin epäillä virkarikoksista keväällä 2013. Tutkinta sai alkunsa, kun prostituoituna toiminut helsinkiläisnainen kertoi sisäministeriölle tietojaan Aarniosta.



Epäilyt laajenivat nopeasti koskemaan Aarnion yhteyttä seurantalaiteyhtiö Trevociin. Helsingin hovioikeus tuomitsi Aarnion Trevoc-jutussa syyskuussa kolmen vuoden vankeuteen. Tuomio tuli muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä petoksesta.



Tutkinnan edetessä Aarniota alettiin epäillä myös törkeistä huumausainerikoksista ja lukuisista virkarikoksista. Helsingin käräjäoikeus antaa tuomionsa huumejutussa torstaina. Kaikkiaan Aarnio on huumehaarassa syytteessä 26:sta eri rikoksesta.



Aarnion lisäksi jutussa on useita muita syytettyjä. Yksi heistä on United Brotherhood -jengin entinen johtohahmo Keijo Vilhunen, jota syytetään myös huumausainerikoksista. Erilaisista virkarikoksista syytetään neljää Aarnion entistä alaista.



Aarnio ja kaikki muutkin syytetyt ovat kiistäneet syytteet.