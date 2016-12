Mitä on suomalaisuus? Vaarantaako maahanmuutto kulttuurimme? Kymmenen julkkista ja yli tuhat muuta suomalaista vastasi HS:n arvokyselyyn

Kotimaa

5,5 miljoonaa ihmistä on tavoistaan ja kulttuuristaan tiukasti kiinni pitävä kansakunta.Suomalaiset haluavat laulaa itsenäisyytensä toisellakin vuosisadalla yhä Maamme-laulua ja hoitaa asiointinsa äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi. Maahanmuuttoa ei koeta kuitenkaan uhkaksi.Suomalaiset kantavat sen sijaan huolta yhtenäisyyden häviämisestä ja kansalaisten jakautumisesta eri ryhmiin. Jopa neljä viidestä suomalaisesta kaipaa eniten kannustusta menestymiseen.Arviot Suomen tulevasta kehityssuunnasta jakavat kansakunnan kuitenkin lähes kahtia, kertoo Helsingin Sanomien Kantar TNS-tutkimusyhtiöllä teettämä suurkysely.selvitettiin kymmenen väittämän avulla suomalaisuuden syvintä olemusta satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Kysely toteutettiin joulukuussa puhelinhaastatteluina.Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat harvinaisen yksimielisiä siitä, että kannustusta menestykseen tarvitaan nykyistä enemmän. Täysin samaa mieltä väittämästä on 40 prosenttia vastaajista, jokseenkin samaa mieltä 43 prosenttia.Kokoomuksen ja keskustan kannattajien keskuudessa enemmän kannustusta menestymiseen toivoo jopa yli 90 prosenttia. Vasemmistoliiton kannattajista joka neljäs puolestaan katsoo, että lisäkannustamista ei enää tarvita, vihreiden keskuudessa joka viides.kolme neljästä suomalaisesta sanoo, että Suomessa on yhtenäinen kulttuuri ja tavat, joihin maahanmuuttajien tulisi sopeutua.Perussuomalaisten kannattajista näin ajattelee jopa 95 prosenttia, keskustan kannattajistakin 87 prosenttia. Vasemmistoliiton ja vihreiden keskuudessa suhtautuminen on muita selvästi väljempää: vain 60 prosenttia on väittämästä samaa mieltä.Kolme neljästä suomalaisesta kertoo olevansa myös huolestunut suomalaisten jakaantumisesta eri ryhmiin. Huoli jaetaan koko maassa ja eri väestöryhmien keskuudessa.Runsas neljännes kokoomuksen kannattajista sanoo, että asia ei heitä silti erityisesti huoleta.Vähiten huolissaan ovat nuorimmat, alle 25-vuotiaat. Heistä vain joka toinen kantaa huolta kansan jakautumisesta eri ryhmiin, 41 prosenttia ei.kokee kyselyn mukaan uhkaksi suomalaiselle kulttuurille vain vajaa kolmannes vastaajista. Perussuomalaisista kuitenkin jopa 60 prosenttia kokee maahanmuuton uhkaksi.Suomi jakautuu lähes kahtia arvioissaan tulevasta kehityssuunnasta. Joka toinen uskoo, että Suomi kehittyy parempaan suuntaan. Toista mieltä on liki yhtä moni, 45 prosenttia.Enemmistö eläkeläisistä sekä kokoomuksen ja keskustan kannattajista ar­vioi, että parempaan päin mennään. Synkimmin tulevaisuuden näkevät vasemmistoliittoa kannattavat.Maamme-laulun haluaa pitää kansallislauluna yhä enemmistö, 63 prosenttia suomalaisista. Finlandia-hymnin valitsisi reilu neljännes, 27 prosenttia.”Olen jokseenkin samaa mieltä. Osa ihmisistä syrjäytyy. Ja mitä enemmän syrjäytyy, sitä vaikeampaa on enää hakea ja saada apua.””Tuntuu tekopyhältä sanoa, että kaikilla on samat mahdollisuudet, vaikka se on, minkä päällimmäiseksi näkee. Tiedän, että näin ei ole. Kaikilla lähtökohdat ja mahdollisuudet eivät ole samat.””Näen tämän myös nyrkkeilysalilla. Siellä on hyvin monenlaista väkeä: esimerkiksi minä, joka tulee perheestä, jolla on ollut aina mahdollisuus ostaa tarvittavat treenivälineet. Ja sitten sinne tulee myös paljon ulkomaalaistaustaisia nuoria, joilla ei ole mahdollisuus ostaa edes parin sadan euron arvoista nyrkkeilylisenssiä. Se tarkoittaa, että heillä ei ole lupaa kilpailla, joka minulle on aina ollut itsestäänselvyys. ””Salille tulee myös monia sellaisia, joilla ei ole varaa edes treenimaksuun. Kaikilla ei ole myöskään taloudellisia mahdollisuuksia hankkia treenivälineitä. Me, joilla on, annamme heille sitten omia vanhoja välineitämme esimerkiksi hanskoja ja tossuja. Tässä näkee, että tulemme erilaisista olosuhteista.””Minä olen ollut aina etuoikeutettu monessa asiassa. Olen itse menestynyt nyrkkeilyssä, ja voin siksi antaa jotain eteenpäin. On tärkeää, että kaikki saavat edes jonkinlaisen mahdollisuuden ponnistaa ylöspäin.”Selvä enemmistö vastaajista on huolissaan suomalaisten yhtenäisyyden katoamista. Kaikkiaan 75 prosenttia kertoi olevansa vähintään melko huolissaan siitä, että suomalaiset jakaantuvat eri ryhmiin.Huoli jaetaan kaikkialla maassa ja kaikenlaisissa väestöryhmissä. Vasemmistoliiton kannattajista yhdeksän kymmenestä on tilanteesta huolissaan, kokoomuslaisistakin valtaosa.Nuoret ovat yhtenäisyyden katoamisesta vähiten huolissaan. Alle 25-vuotiaista keskimääräistä harvempi eli 55 prosenttia on huolissaan suomalaisten jakaantumisesta ryhmiin.”Olen jokseenkin samaa mieltä, että Suomessa on yhtenäinen kulttuuri ja tavat. Sehän nähtiin jälleen nyt joulunakin. Toisaalta meillä on yhtenäiskulttuurissa myös runsaasti maantieteellistä kirjavuutta ja ikään tai muuhun ominaisuuteen liittyvää erilaisuutta: Hangossa tehdään toisin kuin Lapissa. Meillä on myös paljon erilaisia heimoja ja alakulttuureja.Olen myös jokseenkin samaa mieltä, että pitää kunnioittaa paikallista kulttuuria. Sanon näin, koska olen itse asunut pitkään ulkomailla. Toisaalta, maahanmuuttajat rikastuttavat omalla kulttuurilaan ja tavoillaan myös paikallista kulttuuria. Esimerkiksi meillä oopperassa työskentelee 35 eri kansallisuutta. Työyhteisölle kansallisuuksien moninaisuus on valtava rikkaus.”Ylivoimainen enemmistö, 78 prosenttia vastaajista, sanoo, että Suomessa on yhtenäinen suomalainen kulttuuri ja tavat, joihin maahanmuuttajien tulisi sopeutua. Kolmannes vastaajista on täysin samaa mieltä, 44 prosenttia jokseenkin samaa mieltä.Lähes kaikki vähiten koulutetut ja perussuomalaiset katsovat, että maahanmuuttajien tulisi sopeutua suomalaiseen kulttuuriin. Kummassakin ryhmässä täysin samaa mieltä vastaajista kertoo olevansa jopa reilut 60 prosenttia. Kaikissa muissa väestöryhmissä täysin samaa mieltä olevien osuus jää alle puoleen.”Täysin eri mieltä. Kaiken kaikkiaan asenteet ovat koventuneet Suomessa. Se ei ole meille kunniaksi.Koventunut asenneilmasto näkyy suhtautumisessa erilaisuuteen ja erityisesti turvapaikanhakijoihin. Kun turvapaikanhakijoita oli meillä vielä vain muutama, asenteet olivat jokseenkin ymmärtäväisiä. Sitä mukaa kun määrä on noussut ja olemme huomanneet, että turvapaikanhakijoista voi aiheutua haittojakin, asenteet ovat koventuneet. Se näkyy varsinkin politiikan johdossa. Määräyksiä on tiukennettu niin, että jopa ihmisoikeudet ovat joutuneet osittain loukatuiksi.Toisin kuin valtiovallan puolella, onneksi tavallisten ihmisten keskuudessa auttamishaluja ja rakkautta on yhä paljon. Tavalliset ihmiset osoittavat, että kun on itse käytännön kohtaamisissa suvaitsevainen, saa myös suvaitsevaisuutta ja rakkautta yllin kyllin takaisin.”Kysymys jakaa melko selvästi suomalaiset. Enemmistö, 54 prosenttia vastaajista on Elisabeth Rehnin kanssa samaa mieltä eli suvaitsevaisuudessa ei ole menty liian pitkälle. Lähes puolet vastaajista, 43 prosenttia ilmoittaa olevansa väittämästä kuitenkin täysin tai jokseenkin eri mieltä. Heidän mielestään suvaitsevaisuudessa on siis menty jo liian pitkälle.Eniten näin ajattelevia (81 prosenttia) on perussuomalaisten kannattajissa.Naisten ja miesten kannat jakautuvat erittäin voimakkaasti asennoitumisessa suvaitsevaisuuteen. Naisista jopa 63 prosenttia katsoo, että suvaitsevaisuudessa ei ole menty liian pitkälle. Miehistä sen sijaan 52 prosenttia sanoo, että suvaitsevaisuudessa on menty jo liian pitkälle.”Olen jokseenkin eri mieltä. En voi hyväksyä eriarvoistumiskehitystä, joka on käynnissä. En voi hyväksyä hallituksen hyväosaisia suosivaa politiikkaa ja leikkauksia heikompiosaisilta.Hallitus on hyvin kiistanalaisesti ja väärällä tavalla hoitanut talouskriisiä ja lamaa. Suomessa on meneillään myös järjetön yksityistämisprojekti, joka kasvattaa eriarvoisuutta entisestään.Suomalainen kulttuuri ei ole sinänsä uhattuna, koska Suomi muuttuu koko ajan monimuotoisemmaksi. Mutta samaan aikaan vihapuhe on lähtenyt lapasesta ja rasistinen ääriliikehdintä on jo huolestuttavaa. Kun maahanmuuttokritiikillä kansansuosioon noussut puolue on hallituksessa, se ilman muuta on legitimisoinut rasistisista ajattelua Suomessa.Suomi on parin viime vuoden aikana mennyt harppauksia taaksepäin siinä, millaista puhetta meillä suvaitaan ja missä muodossa muukalaisviha ilmenee.”Kehittyykö Suomi parempaan suuntaan? Kysymys ei ole helppo, sillä se selvästi jakaa kansaa. Aavistuksen muita pessimistisempi kuva Suomen tulevaisuudesta on työttömillä ja yrittäjillä.Myönteisin tulevaisuudenusko näyttää olevan hallituspuolue kokoomuksen kannattajilla, mikä ei ehkä ole yllätys: selvä enemmistö kokoomuksen kannattajista on joko täysin (11 prosenttia) tai jokseenkin (57 prosenttia) samaa mieltä siitä, että Suomi kehittyy parempaan suuntaan.Maantieteellisiä eroja ei juuri ole: pessimistejä ja optimisteja löytyy suunnilleen yhtä paljon kaupungeista ja maaseudulta, Etelä-Suomesta ja pohjoisesta.”Kyllä, täysin samaa mieltä. Me kaikki rakastamme saunomista.Ja kunnioitamme sääntöjä. Me nuoretkin tiedämme, että kymmenen jälkeen illalla saa häädön, jos soitto kotibileissä vielä jatkuu. Ja jos laittaa auton parkkiin maksamatta, tietää, että on sääntö, jonka mukaan tämä on väärin.Vähäeleisyys tarkoittaa eräänlaista ujoutta, ja se tekee suomalaiset tietyllä tavalla sulkeutuneiksi ja varovaisiksi. Ihan hyvä juttu, mutta ulkomaalaiset eivät tätä välttämättä aina heti ymmärrä.Taksissa ihan äskettäin kohtasin kuljettajan, joka jakoi koko sydämensä minulle. Tämä oli harvinainen kohtaus. Jäin ilomielin kuuntelemaan. Hänkin oli sitä mieltä, että täällä ei uskalla sanoa asioita.”Vastaajista 65 prosenttia eli selvä enemmistö on väitteen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä: Saunominen, vähäeleisyys ja sääntöjen noudattaminen on oikeaa suomalaisuutta.Suurissa kaupungeissa ja taajamissa suhtautuminen on kuitenkin kriittisempää. Pääkaupunkiseudulla 47 prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa eri mieltä eli heitä oli suhteellisesti selvästi muuta maata enemmän. Sen sijaan maaseutumaisissa kunnissa valtaosa, 77 prosenttia, oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä.”Täysin samaa mieltä. Menestystä tarvitaan. Olisi hyvä, jos Suomessa olisi ilmapiiri, joka kannustaa tavoittelemaan kansainvälistä johtajuutta eri aloilla. Se nostaisi kilpailukykyä ja loisi onnistumisen kulttuuria.Tietyllä tavalla menestyminen voi olla meille kaikille voimaannuttavaa. Se ei ole keneltäkään pois. Menestykseen liittyy myös vastuun- ja riskinotto sekä raaka työ. Se ei tule ilmaiseksi.Yksi upea esimerkki menestyksestä on Saara Aalto. Kukaan ei uskonut, että hän menestyisi niin hienosti X Factor -kisassa. Saara tosin joutui tekemään menestyksensä ”hard way”. Olisimme voineet kannustaa häntä enemmän alusta asti.Yrittäjyys ja kansainvälinen kasvuyrittäjyys ovat erityisesti lähellä sydäntäni. Meille on tullut myös hienoja menestystarinoita Supercellinkin jälkeen. Menestys synnyttää positiivisen syklin, myönteisen kierteen.”Suomessa pitäisi kannustaa nykyistä enemmän menestymiseen. Tätä mieltä on neljä viidestä vastaajasta. Väitteen kanssa on täysin samaa mieltä 40 prosenttia vastaajista, jokseenkin samaa mieltä on 43 prosenttia.Suomalaiset ovat myös hyvin yksimielisiä iästä, sukupuolesta tai koulutuksesta riippumatta siitä, että kannustaminen olisi tärkeää.Vastaajien joukosta erottuu silti kaksi ryhmää, jotka pitävät menestymiseen kannustamista vielä muita ryhmiä tärkeämpänä: yrittäjät ja kokoomuksen kannattajat. Yrittäjistä näin ajattelee 89 prosenttia ja kokoomuksen kannattajista 93 prosenttia.”Olen jokseenkin eri mieltä. Kun itsenäisessä Suomessa ollaan, on tärkeätä, että täällä pystyy toimimaan suomen tai ruotsin kielellä. Ja koko maassa.On tärkeää, että myös englannin kielellä saa palveluita. Ja saahan jo tosi monissa paikoissa. Mutta jos palvelua saisi pelkästään englanniksi joissain paikoissa, siitä voisi tulla vanhuksille tai tosi nuorille vaikeuksia. He eivät välttämättä ymmärrä englantia.Minullekin voisi tulla hieman ongelmia, jos saisin palvelua vain ruotsin kielellä. Ja moni luulee minuakin suomenruotsalaiseksi, vaikka en todellakaan ole.Kunhan palvelua saa suomeksi ja ruotsiksi, se on ihan jees. Ja ruotsihan on kieli, joka kuulostaa hienolta. Sitä olisi kiva osata vähän enemmän.”Selvä enemmistö suomalaisista edellyttää saavansa palvelua äidinkielellään. Väittämä kuului: ”Kaikkialla Suomessa ei tarvitse palvella suomeksi tai ruotsiksi, englanninkielinen palvelu riittää.” Kolme neljästä otti siihen kielteisen kannan. Jopa puolet on väittämän kanssa täysin eri mieltä, runsas neljännes jokseenkin eri mieltä.Kaikkien väestöryhmien enemmistöt suhtautuivat väittämään kielteisesti. Alle 35-vuotiaat, pääkaupunkiseudulla asuvat, opiskelijat sekä vihreiden kannattajat eivät nähneet asiassa tosin suurempaa ongelmaa.”Olen tästä jokseenkin samaa mieltä. Monien asioiden päivittäisessä hoitamisessa törmää usein siihen, että lakeja ja sääntöjä on liikaa.Olen törmännyt tähän esimerkiksi rakentamisessa. Hyvin tiukasti säädellään sitäkin, mitä omassa kodissaan saa tehdä. Kylpyhuoneen oviaukko pitää rakentaa niin leveäksi, että sisään pääsee myös pyörätuolilla. Kun kyse on kuitenkin hissittömän talon kolmannesta kerroksesta, maalaisjärjellä ajatellen säädös ei tunnu ihan perustellulta.Kun lapset olivat vielä pieniä, totesin, että yrittäjänä minua kohdeltiin monessa kohtaa eri tavoin kuin äitiysvapaalla olevaa palkansaajaa. Tarvittiin usein aikamoista luovuutta selviytyä sääntöjen ja tilanteiden yli.Ymmärrän lakien ja säädösten taustat. Niillä pyritään pitämään kaikista huolta ja yhteiskunta järjestyksessä. Kaikella tarkoitetaan parasta. Silti tuntuu, että jossain kohdin on menty liian pitkälle.”Sääntöjä ja lakeja on Suomessa selvän enemmistön mielestä jo liiaksi. Näin ajattelee 59 prosenttia vastaajista.Varsinkin yrittäjät kokevat, että sääntöjä on liikaa. Heistä lähes neljä viidestä on tätä mieltä. Asia häiritsee myös keskimääräistä useampaa vähemmän koulutettua ja maaseutumaisissa oloissa asuvaa. Pääkaupunkiseudulla ja eniten koulutettujen joukossa tällä tavalla ajattelevia on suhteellisesti vähemmän.Nuoria säännöt ja lait eivät tunnu häiritsevän yhtä paljon. Alle 25-vuotiaista selvästi pienempi osa kuin muusta väestöstä kokee lakien ja sääntöjen lukumäärän olevan liian suuri.Paula Koivuniemi, laulaja, 69:”Olen täysin eri mieltä väittämän kanssa. Maamme-laulu täytyy pitää kansallislauluna.Maamme-laulu on kuulunut elämääni koko ikäni: ihan lapsesta asti, kansakoulussa, joka paikassa. Minulle se on meidän oman maamme laulu.Maamme-laulu on minulle myös henkilökohtaisesti hyvin tärkeä laulu, joka tilanteessa, kun sitä lauletaan. Se on omalla tavallaan mahtipontinen. Laulun sanat ovat todella kauniit ja tasapainossa hienon melodian kanssa.Maamme-laulu on suomalaisen näköinen.Onhan Finlandia-hymnikin äärimmäisen hieno, kaunis ja vaikuttava laulu ja yhtä lailla osa maamme itsenäistymisprosessia. Toivottavasti Maamme-laulu pysyy kuitenkin kansallislauluna ainakin oman elinaikani.”Enemmistö suomalaisista on Paula Koivuniemen kanssa samaa mielestä: Finlandia-hymniä ei haluta uudeksi Suomen kansallislauluksi. Vastaajista 37 prosenttia on täysin ja 26 prosenttia jokseenkin tätä vastaan.Ainoastaan reilu neljännes, 27 prosenttia, ilmoittaa, että kansallislaulun vaihto voisi olla mahdollista.Kansallislaulun vaihto sopisi hiukan keskimääräistä useammin työväestöön, eläkeläisiin, perussuomalaisiin ja keskustalaisiin lukeutuville. Silti näidenkin väestöryhmien selvä enemmistö suhtautuu kansallislaulun vaihtamiseen kielteisesti.”Olen jokseenkin eri mieltä. Maahanmuutto päinvastoin lisää huomioita omasta kulttuurista ja saa kantasuomalaisetkin tarkastelemaan omaa suomalaisuuttaan eri tavoin.”En kannata maahanmuuttajien totaalisopeuttamista vallitsevaan kulttuuriin, vaan olen tässä välimallin miehiä. Maahanmuuttajien on tietyllä tavalla tunnistettava ja tunnustettava se kulttuuri, missä ovat. Näin estetään täydellisten erilliskulttuurien muotoutuminen. Totta kai oman kulttuurin juurien tunnistaminen auttaa tietyllä tavalla sopeutumaan uuteen kulttuuriin.Ymmärrän maahanmuuton vaaratekijät. Hallitsemattomana se alkaa hajottaa rakenteita. Jos meille tulee yhtäkkiä miljoona ihmistä, on yltiöromanttista ajatella, että kyllä me kaikki sovimme.Uskon kohtuullisuuteen tässäkin asiassa. Kohtuullisuuden kääntöpuoli on, että kohta meillä on täällä vain vanhuksia.”Vähän koulutetut ja iäkkäät miehet näkevät maahanmuutossa vaaroja muita enemmän.Mitä vähemmän suomalaisella on koulutusta, sitä voimakkaammin hän tuntee maahanmuuton uhkaavan täkäläistä kulttuuria. Miehistä suurempi osa kuin naisista ajattelee myös näin.Maaseudulta löytyy maahanmuuton uhkaksi kokevia niin ikään enemmän kuin urbaanioloista.Ikäkin vaikuttaa näkemyksiin. Mitä iäkkäämpi on, sitä todennäköisemmin kokee maahanmuuton uhkana suomalaiselle kulttuurille. Ehkä hieman yllättäen myös nuorimmat suomalaiset, 15–24-vuotiaat jakavat tässä iäkkäimpien huolet.