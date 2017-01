”Vyötärö oli 1,5 metriä” – sitten Jyrki Huttunen opetteli syömään ”ruohoa” ja laihtui yli 40 kiloa

Kotimaa

”Jyrki rokkaa, arki rokkaa”, kuvailee oloaan siilinjärveläisen K-supermarket Herkkupadan kauppias Jyrki Huttunenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Jyrki%20Huttunen, 42.



”Pystyn juoksemaan, pyöräilemään ja tekemään asioita, joita en tehnyt 20 vuoteen.”



Ero on selvä neljän vuoden takaiseen:



”Tulin töistä, panin uuniin pellillisen ranskanperunoita, makkaraa ja grillikylkeä ja join kyytipojaksi puolitoista litraa maitoa. Pötköttelin sohvalla sumussa pari tuntia. Nyt syön riisiä ja paistijauhelihaa, ja olen valmis kuntosalille.”



Herätys tuli lääkärin­tarkastuksessa, kun 137-kiloiselle 38-vuotiaalle määrättiin kolesterolilääkkeitä.



”Lamppu välähti”, Huttunen sanoo.



Lääkkeiden sijaan hän päättikin muuttaa ruokavaliotaan, joka oli saanut painon nousemaan vuosien ajan.



”Kuvittelin tarvitsevani massaa nostaakseni rautaa. Nyt olen päässyt samoihin lukemiin 40 kiloa kevyempänä, olen virkeä, ja virtaa riittää.”



Mutta ihan helppoa painon pudottaminen ei ollut.



Suomalaiset ovat lihavampia kuin monien muiden EU-maiden kansalaiset. Se lisää monien sairauksien vaaraa ja tulee kalliiksi.



OECD-maissa 1–3 prosenttia terveydenhuollon kokonaismenoista kului vuonna 2010 lihavuussairauksien hoitoon. Suomessa osuus oli 1,4–7 prosenttia, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Markku Pekurinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Markku%20Pekurinenarviossaanhttps://www.thl.fi/documents/10531/122367/Pekurinen_Kansanterveyspaivat12.pdf.



Pekurisen keräämien tietojen mukaan vuonna 2004 kului 12 miljoonaa euroa sairauspoissaoloihin, 65 miljoonaa työkyvyttömyyseläkkeisiin, 97 miljoonaa vuodeosastohoitoon, 9 miljoonaa poliklinikkakäynteihin ja 82 miljoonaa lääkkeisiin, yhteensä 263 miljoonaa euroa vuonna 2004.



Vuoden 2011 hintatasossa summa on yli 300 miljoonaa. Tuoreempaa arviota ei ole, mutta ”jokainen voi aprikoida menojen suuntaa”, Pekurinen sanoo.



”Ne kasvavat sitä mukaa, kun lihominen etenee.”



Sairauksien vaara kasvaa etenkin lihavuudessa, eli kun painoindeksihttp://www.sydan.fi/painoindeksi#.VIAN28nhIS8 saavuttaa 30:n. Joka viides aikuinen on jo rajan saavuttanut, vuoden 2012 Finriski-tutkimus havaitsi.



Vaikka suomalaisten lihominen näytti pysähtyneen, lihavien osuus kasvoi. Niin on käymässä myös lapsille: joka viides kouluikäinen on ylipainoinen, ja joka kymmenes 2–19-vuotias on lihava vuonna 2025, arvioi World Obesity Federationin tuore Eurooppa-ennustehttp://www.worldobesity.org/site_media/uploads/eu-atlas-2017-v2.pdf Suomea.



Ennuste kutsuu tilannetta kriisiksi. Se myös jatkuu, sillä 60 prosenttia niistä, jotka olivat ylipainoisia ennen murrosikää, ovat ylipainoisia myös siirtyessään aikuisuuteen, Maailman terveysjärjestön WHO:n Euroopan-toimistohttp://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/data-and-statistics toteaa.



Kilot tuovat mukanaan vaaran sairastua suuriin kansansairauksiin kuten sydän- ja verisuonitauteihin, tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin, aivoverenkierron häiriöön, syöpiin.



Seuraava grafiikka näyttää, mitä lihavuudesta voi seurata. Klikkaamalla sairautta näet lisätietoja. Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.







Listalla on jo peräti 14 syöpää. WHO:n alainen syöväntutkimuslaitos IARChttps://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2016/pdfs/pr247_E.pdf arvioi elokuussa tutkimusnäytön ylipainon ja syöpien yhteydestä ja totesi sen vahvaksi kuuden syövän kohdalta (suolistosyöpä eli peräsuolisyöpä ja paksusuolisyöpä, ruokatorvisyöpä, munuaissyöpä, rintasyöpä ja kohtusyöpä).



Riittävän vahvaa näyttö on kahdeksan muun syövän osalta (mahaportin syöpä, maksasyöpä, virtsarakon syöpä, haimasyöpä, munasarjasyöpä, kilpirauhassyöpä, aivokalvokasvain ja luuytimen syöpä).



Terveellisen painon säilyttäminen kannattaa useiden syöpien vaaran vähentämisen kannalta, IARC kommentoi.



Tuore tutkimushttp://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2578329 taas havaitsi, että monihermosairaus eli polyneuropatia on yleisempi lihavilla.



Lihominen lisää myös vaaraa kuolla ennenaikaisesti. Riski kasvaa 50 prosenttia, kun painoindeksi on 30–35, totesi lääketieteen lehti The Lancetissa ilmestynyt artikkelihttp://www.worldobesity.org/site_media/uploads/Global_BMI_Collaboration_4m_Overweight_study_Lancet_08_16.pdf, joka veti yhteen 239 tutkimuksen tuloksia.



Tämä näkyy myös Suomessa. Tilastokeskuksen kuolemansyytilastossa on kuolinsyy nimeltä lihavuus. Sen takia kuoli 8 ihmistä 1998, mutta vuonna 2015 jo 57.







Grillikyljellä eläneellä Jyrki Huttusella oli korkean kolesterolin ohella rytmihäiriöitä, uniapneaa eli yöllisiä hengityskatkoksia ja kuorsausta, selkä- ja polvikipuja sekä toistuvia poskiontelotulehduksia.



Kun paino putosi, särkylääkettä ei enää kulunut pakettia viikossa vaan muutama tabletti vuodessa, ja poskiontelotulehdukset hävisivät.



”Hengityskatkokset saivat säpsähtämään hereille ja hyppäämään sängystä, kun en saanut happea. Niitä ei ole enää, ja kuorsaaminen loppui.”



Helposti se ei käynyt. Huttusen piti opetella syömään monta kertaa päivässä sen sijaan, että hän naposteli kaupassa ja söi kunnolla vasta illalla. Vihreät vihannekset olivat tuttuja kaupasta mutta omalla lautasella vastenmielisiä, että ne olivat tulla ylös.



”Sanoin itselleni, että nyt ukko syöt ’ruohot’, herneet ja parsakaalit”, Huttunen kertoo.



”Järsin ja puklailin välillä.”



”Ruoho” alkoi kuitenkin maistua hyvältä ja parsakaalista tuli herkkua. Nykyään lautasella on paljon kasviksia, kanaa ja kalaa, mutta harvoin punaista lihaa.



”Tunnen herkästi kropassa, jos olen syönyt sopimattomasti. Joulun herkuttelu turvotti ja väsytti”, Huttunen sanoo.



Oma kokemus heijastuu myös kaupan valikoimaan. Hedelmiä ja vihanneksia on paljon, pähkinöitä tuli lisää, ja luontaistuotteiden määrää kasvatetaan.



”Olen huomannut, että hyvä olo on paketti, johon kuuluu ruokavalion ohella unet ja liikunta. Ongelmia tulee, jos yksikin niistä on huonolla tolalla. Terveellisyys on nosteessa”, Huttunen sanoo.



Tulevan kevään henkilökohtainen projekti on saada vatsalihakset esille.



”Vatsan kohdalla oli aika möykky, kun vyötärö oli 1,5 metriä. Sen poistaminen on haastava projekti, mutta kyllä se sulaa, kun tehdään töitä.”



Me lihomme helposti, koska saamme nykyään ravinnosta enemmän energiaa kuin kulutamme, ja kulutus taas vähenee istumisen ja autoilun takia.



Peli ei ole kuitenkaan menetetty. Omaa sairastumisriskiä voi vähentää jo aika pienellä muutoksella: pudottamalla painoa 5–10 prosenttia. Sen voi jokainen aloittaa itse – ja ehkä pitääkin, koska terveydenhuolto ei puutu lihavuuteen kovin tarmokkaasti.



”Toimiin tartutaan sairauslähtöisesti. Lihavuus taas ei ole varsinaisesti sairaus”, selittää tutkimusprofessori Tiina Laatikainenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Tiina%20Laatikainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.



”On myös ollut varovaisuutta siinä, miten puututaan, kun on yritetty välttää leimaamista ja syyllistämistä. Pitäisi tuoda selvästi esiin, että lihavuus on terveysriski.”





Kuinka laihtua ilman dieettejä? Sisätauti­lääkäri neuvoo terveelliset vaihtoehdot

Laihtua voi ilman dieettejä, kun tekee päivittäisiin syömistapoihin pieniä muutoksia. Runsaasti energiaa sisältävien ruokien sijaan valitaan sellaisia, joissa on vähemmän energiaa, sisätautilääkäri Pertti Mustajoki http://www.hs.fi/haku/?search-term=Pertti%20Mustajokineuvoo Terveyskirjastossahttp://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00864&p_hakusana=mustajoki%20lihavuus.



Syödyn ruuan määrä pysyy näin ennallaan, eikä nälkä uhkaa, mutta energian saanti vähenee. Paino putoaa hitaasti, ja kilot myös pysyvät poissa, kun uudet tottumukset jäävät pysyviksi.



Monet kotiruuat ovat laihduttajalle parempi valinta kuin pikaruuat ja pizzat, koska kotiruuissa on vähemmän energiaa. Erityisen suuri energiatiheys on kekseissä ja karkeissa, suklaassa, perunalastuissa ja juustopalloissa.



1. Lisää kasviksia, hedelmiä ja marjoja



Kasvisten, hedelmien ja marjojen energiatiheys on pieni. Ihmisellä on taipumus syödä aina suunnilleen saman verran ruokaa, ja energiansaanti vähenee, kun vähän energiaa sisältävien ruoka-aineiden osuus kasvaa. Tutkimuksissa on todettu, että ylipainoisten paino putoaa jo sillä, että kasviksia ja hedelmiä syödään enemmän.



2. Vähennä kovaa rasvaa



Eläinperäisissä rasvoissa on paljon energiaa, ja niiden käyttöä voi vähentää. Maidot ja muut maitotuotteet valitaan rasvattomina tai vähärasvaisina, liharuuista vähemmän rasvaiset.



Pehmeiden rasvojen lähteiden, kuten kasviöljyjen ja pähkinöiden, käyttöä voi jopa vähän lisätä.



3. Lisää täysjyvätuotteita



Täysjyväleivässä ja -puurossa on paljon kuituja, jotka lisäävät kylläisyyden tunnetta. Kuituja on myös kasviksissa. Tutkimustulosten mukaan painonhallinta onnistuu paremmin niillä, jotka syövät paljon täysjyvätuotteita.



4. Vältä sokeripitoisia juomia



Täysmehuissa ja sokerilimonadeissa on paljon energiaa, puolessa litrassa 200 kilokaloria. .



5. Proteiinia entiseen tapaan



Proteiinia sisältävät ruuat, kuten liha, kala, muna ja soija, pitävät nälän hyvin poissa. Niitä voi syödä entiseen tapaan, kunhan varmistaa, ettei niissä ole paljon rasvaa.



6. Syö kohtuullisia annoksia, aterioi säännöllisesti



Ihmiset syövät isoista annoksista enemmän kuin pienistä. Tutkimusten mukaan niin voi saada huomaamattaan 150–300 kilokaloria ylimääräistä.



Syöminen vain harvoin voi kasvattaa nälkää niin, että tulee syöneeksi liikaa. Välipalaa sopii syödä, kun on nälkä ja ateriaan aikaa, mutta ei silloin, kun ei ole nälkä, koska se vain lisäisi päivän energiamäärää.





