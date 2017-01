Hämeenlinna kärsii junavuorojensa karsimisesta, muu maa hyötyy pari minuuttia – "Enemmän kuin saavillinen vettä seudun kehitykselle"

Kotimaa

Hämeenlinna

VR saa

osakseen kovaa kritiikkiä Hämeenlinnasta, jonka ohi monet kaukojunat ovat ajaneet viime kesästä lähtien. Useat junat hiljentävät vauhtiaan, mutta eivät enää pysähdy rautatieasemalla, vaikka ollaan sentään Etelä-Suomen yhdessä merkittävässä väestökeskuksessa.Muut pääradan käyttäjät hyötyvät junien ohiajosta parin minuutin verran matkalla Tampereen tai Helsingin suuntaan, mutta hämeenlinnalaiset kokevat jääneensä pahasti paitsioon.

Asiasta

Käsitys

Tilanne

”Siinä harmittaa kaikkein eniten se, että sellaiset junat, jotka aiemmin olisivat ottaneet matkustajia asemalta, ajavat nyt löntystellen sen ohi. Ja kun tätä sattuu vielä parhaaseen päivämatkustusaikaan, niin haitta on suurin”, sanoo hämeenlinnalainen junankäyttäjä Jorma Saarinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jorma%20Saarinen Hän on huolissaan myös Hämeenlinnassa järjestettäviin konferensseihin osallistuvien junayhteyksistä.Paikallisjunilla pääsee yhä Helsinkiin silloinkin, kun kaukojunilla ei, mutta tämä edellyttää junavaihtoa Riihimäellä. Nyt kaukojunista viisitoista molempiin suuntiin ajaa kaupungin ohi vuorokauden aikana.on syntynyt jo keskikokoinen kansanliike ja sosiaalisessa mediassa käytettävä aihetunniste eli hashtag #haluanjunaan.Samalla useat tahot, kuten Hämeen liitto, ovat moittineet VR:ää kärkevästi.Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi http://www.hs.fi/haku/?search-term=Matti%20Harjuniemi kuvailee liiton verkkosivuilla VR:n päätöstä kohtuuttomaksi, vaaralliseksi ja tuhoisaksi.”VR:n johdon päätös merkitsee sitä, että Hämeenlinnan seutu tipahtaa myönteisestä raideliikenteen varaan rakentuvasta työssäkäynnistä pois. Se voi merkitä sitä, että asuminen siellä vaikeutuu, rakentaminen vähenee, asuntojen hinnat tipahtavat ja seutukunta näivettyy. Samalla paine pääkaupunkiseudun asuntoihin kasvaa entisestään”, Harjuniemi toteaa.ei välttämättä ole lainkaan liioiteltu, sillä tunnettu muuttoliiketutkija Timo Aro http://www.hs.fi/haku/?search-term=Timo%20Aro näkee ilmassa jo nyt kielteisiä merkkejä. Tämän vuoden aikana Hämeenlinnan väkimäärä on pienentynyt ensi kertaa kolmeenkymmeneen vuoteen.”On selvää, että VR:n päätös yhä useamman vuoron ohiajamisesta oli enemmän kuin saavillinen kylmää vettä Hämeenlinnan ja seudun kehitykselle”, Aro sanoo.”Päätöksen kaikkia vaikutuksia on vielä mahdoton arvioida. Mutta on jo nyt selvää, että sillä on merkitystä paikkaan liittyvien valintojen ja sujuvan liikkumisen näkökulmasta.”Hänen mielestään kyse on siitä, että valtion vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee. Samalla, kun valtio on sitoutunut kasvukäytävien kehittämiseen, VR:n kolmen minuutin säästö heikentää valtion ja hallitusohjelman linjausta näiden käytävien kehittämisestä. Se voi myös lisätä yksityisautoilua, Aro pohtii.on hankala myös yritysten kannalta. Hämeenlinnassa päämajaansa pitävän digitalisaation konsultointiyritys Ambientian toimitusjohtaja Ville Availa http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ville%20Availa kaipaa takaisin sujuvia junayhteyksiä niin pääkaupunkiseudulle kuin Tampereelle, joissa ovat yrityksen asiakkaat ja osa sen työntekijöistäkin.Paikallisjuna, joka pitää vaihtaa Riihimäellä, ei sovi etätyön tekemiseen. Se ei onnistu myöskään autoissa, joiden käyttö yrityksessä nyt lisääntyy.

VR sanoo