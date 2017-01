Uusi yritys kannustaa kiertämään veneveroa – Viranomainen: Jos tempusta jää kiinni, lisävero on viisinkertainen

Kotimaa

Uusi

Veron

Veronmaksajien

Veneviroon.fi

Laissa

HS

Oikaisu 3.1. kello 15.15: Esityksen mukaan venevero olisi 100–300 euroa vuodessa veneen tehokkuuden mukaan, ei kuukaudessa kuten jutussa alun perin virheellisesti luki.