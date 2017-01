Huijarit kalastelleet jo yli tuhannen suomalaisen luottokorttitiedot – näin vältät joutumasta itse uhriksi

Kotimaa

Arviolta yli tuhannen suomalaisen verkkopankkitunnuksia ja luottokorttitietoja on päätynyt vääriin käsiin pitkään jatkuneessa huijauskampanjassa. Apple ID -teemainen kampanja käynnistyi lokakuussa, ja Viestintäviraston mukaan uusia suomalaisia uhreja on jopa kymmeniä joka päivä. Rikosilmoituksia kampanjasta on tehty noin 30.



Huijaus on ilmeisen taidokkaasti toteutettu.



Huijaus alkaa käyttäjälle saapuvalla sähköpostilla, joka näyttää tulevan Applelta. Viime päivinä sähköpostin otsikko on ollut "Apple ID:n salasanan nollaaminen".



Sähköpostissa pyydetään käyttäjää viimeistelemään Apple ID:n salasanan nollaaminen klikkaamalla sähköpostissa olevaa linkkiä. Linkki kuitenkin johtaa rikollisten väärentämälle tietojenkalastelusivulle.



Viestintäviraston mukaan tietojenkalastelusivuston ulkoasu on taitavasti toteutettu, eikä käyttäjä heti huomaa joutuneensa huijaussivustolle. Helpoiten huijauksen erottaa selaimen verkko-osoitteesta. Oikea verkko-osoite on https://appleid.apple.com/



Apple ID käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämisen jälkeen käyttäjä ohjataan ”Tilin todentaminen”-sivulle, jolla käyttäjää pyydetään syöttämään luottokorttitiedot. Korttitietojen syöttämisen jälkeen käyttäjä ohjautuu lopulta verkkopankkitunnuksia kalastelevalle sivustolle.



Samalla Viestintävirasto suosittelee suhtautumaan varauksella kaikkiin viesteihin, joita käyttäjä saa ilman omia toimia ja joissa kehotetaan vaihtamaan tai muuttamaan salasanoja tai kirjautumaan palveluun.