Suomen sähkönkulutus nousi talven ennätykseen

Kotimaa

kulutti torstaina sähköä enemmän kuin koskaan aiemmin tämän talven aikana.Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan päivän maksimikulutus oli lähes 14 300 megawattituntia.”Vuoden 2016 talven ennätyslukuun ei nyt päästä. Tuolloin kulutus oli 15 100 megawattituntia”, Fingridin voimajärjestelmän käytön johtajatoteaa.Päivisen mukaan sähköntuotanto on kireän pakkasen aiheuttamasta kovasta kysynnästä huolimatta sujunut ongelmitta.”Kotimainen tuotanto toimi hyvin. Sähköä myös tuotiin ennätyksellisen paljon, noin 4 750 megawattituntia.”totesi HS:lle keskiviikkona http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005032066.html , että yli 15 000 megawattitunnin kulutukseen pääseminen vaatisi käytännössä, että pakkasta olisi yli 25 astetta jopa Etelä-Suomessa ja muualla Suomessa olisi vielä kylmempää.Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan perjantaina pakkasta on Helsingissä puoliltapäivin 17 astetta ja Rovaniemellä hieman vähemmän.Päivisen mukaan kulutusluvut olisivat nousseet perjantaina kireän pakkasen vallitessa talven uuteen ennätykseen, jos tuolloin ei olisi loppiainen ja siis pyhäpäivä.Sähkön hinta on kulutushuipusta huolimatta pysynyt maltillisena.