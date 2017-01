Ensi viikoksi luvassa lauhaa säätä – lämpötila voi kohota jopa kahdeksaan asteeseen

Kotimaa

Ensi

Tiistaina

Loppuviikon

Alkava vko 2-jakoinen: ti-ke #talvihttps://twitter.com/hashtag/talvi?src=hash'sia, to lahtuvaa, pe-su hyvin lauhaa ilmamassaa, jos myös föhniä Skandien yli, kohoaa lämpö +4...8 ast. — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 22. tammikuuta 2017 https://twitter.com/meteorologit/status/823158574868299780