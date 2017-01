Monet vanhemmat haluavat lapsensa nyt yksityiseen päiväkotiin – ”Suomessa on hirveän hyvä markkinarako tehdä varhaiskasvatuksella bisnestä”

Kotimaa

Yksityisen

Markkinoiden

Yksityisen

Yksityisissä

Helsinkiläinen

Asiantuntijoiden

Perheen päivähoidosta maksama hinta voi vaihdella

Suurimmat

Voiko

Asiantuntijoiden

Juttua varten on haastateltu myös Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustieteen professoria Maarit Alasuutaria.

Isot ketjut kasvavat

2

3