Kuvaaja ikuisti poikkeuksellisia revontulia Inarissa – viikon lopulla revontulia voi näkyä muuallakin kuin Lapissa

Hakeudu keskiyön tienoilla ulos pimeään paikkaan, jossa taivaalle ei heijastu hajavaloa. Isoissa kaupungeissa on paljon valosaastetta, joten hakeudu mielellään kaupunkien ulkopuolelle.Valitse paikka, josta on avoimet näkymät ainakin pohjoiselle taivaalle.Pukeudu lämpimästi. Revontulten bongaus on paljolti odottelua ja selkeällä säällä pimeän aikaan on kylmä.Ota mukaan lämmintä juotavaa. Voit ottaa myös mukaan retkipatjan, jonka päällä voi makailla ja ihailla revontulia.Ajoita revontulibongaus sellaiseksi yöksi, jolloin taivas on pilvetön ja Ilmatieteen laitoksen avaruussääennuste ennustaa revontulten todennäköisyydeksi kohtalaista tai suurta.Ilmatieteen laitoksen Auroras now -palvelusta näkee ajantasaisen revontulitilanteen ja magneettisen aktiivisuuden lisääntymisen, mikä enteilee revontulia.