Riita tulee tästäkin, mutta eiköhän panna saamelaisten asiat vihdoin tukevammalle tolalle

Kotimaa

Suomen poliittiset

Saamelaiset ovat

Lopuksi muutama

päättäjät saivat kansainväliseltä tutkijaporukalta kirkkaan viestin: laittakaa saamelaisten oikeudet kuntoon.Tänään julkis­tettavan selvi­tyksen mukaan Suomella olisi petrat­tavaa esi­merkiksi siinä, kuinka porosaamelaiset otetaan huomioon pohjoisten valtionmaiden käytön suunnittelussa.Poromiehen pahin painajainen on kaivos, joka revittäisiin tunturiin paliskunnan laitumille. Kansainvälinen tutkijaryhmä on sitä mieltä, että jos tuollainen tapahtuma häämöttää, täytyy saamelaiset kutsua mukaan maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon – ja tehdä se nykyistä kattavammin.Nykyisen muotoiset yhteistyötavat eivät tutkijoiden mukaan riitä: Suomi rikkoo omaa perustuslakiaan.Ei kuulosta oikeusvaltion meiningiltä.ainoa EU:n alueella elävä alkuperäiskansa, ja Suomessa heitä asuu noin 10 000.Moni heistä tuntee katkeruutta siitä, kuinka Suomi on kohdellut heitä vuosisatojen saatossa ja nykyäänkin. Jopa Saamenmaalla Ylä-Lapissa pohjois-, inarin- tai kolttasaamelainen saa julkista palvelua äidinkielellään vain satunnaisesti.Pientä väestönosaa piinataan monenlaisella riesalla. Surullista on ulkopuolisenkin seurata, millaista tappelua pohjoisen lehdissä ja keskustelupalstoilla käydään siitä, kuka on saamelainen ja kuka ei. Kukaan ei anna periksi.Tutkimusraportin mukaan iso syypää sotkuun on valtio, jonka sorvaama laki mahdollistaa saamelaisidentiteetistä monta tulkintaa. Oikeuslaitos joutuu ratkomaan riitoja kelvottomalla työkalulla, joten ­päätöksistä puuttuu järki.Ja taas leimahtaa poru Facebookin ylälappilaisissa riitelyryhmissä. Ystävistä tulee vihollisia. Pieniin kyliin sotiminen viiltää haavoja, joita ei ehkä ikinä saada parsittua.Jotta eiköhän laiteta Saamen asiat tukevammalle tolalle. Suomi on viivytellyt kauan, eikä enää pitäisi esiintyä ­epäselvyyttä siitä, että parannettavaa on.sana kärsivällisyydestä. Sitähän ei nyky­ihmisellä enää ole.Vaikka Suomi on sotkenut saamelaisten asioita, läpeensä ilkeänä ei valtiota tässäkään kannata pitää. Tilasihan se juuri itselleen 532-sivuisen selvityksen siitä, kuinka sotkua voisi selvittää.Annetaan päättäjille mahdollisuus. Mutta ei pidätetä hengitystä tuloksia odotellessa.Koska riita tästäkin tulee.