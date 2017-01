Poliisi kaipaa vihjeitä maksukorttien tunnuslukuja urkkineista – uhreina noin 60–70-vuotiaita naisia

Kotimaa

Sisä-Suomen poliisilaitos kaipaa yleisön havaintoja varkauksista ja maksuvälinepetoksista epäiltyjen liikkeistä.



Poliisi julkaisi keskiviikkona kuvia yhteensä kolmesta epäillystä, kahdesta miehestä ja yhdestä naisesta.



Heidän epäillään urkkineen maksukorttien tunnuslukuja uhrien maksaessa esimerkiksi kassalla tai nostaessa rahaa Otto-automaateista. Tämän jälkeen epäillyt ovat anastaneet uhrien pankkikortin näiden taskusta. Joissakin tapauksissa kortti on varastettu tilanteessa, jossa uhria on seurattu tämän ajoneuvon luo ja hämätty kysymällä neuvoa.



Uhreina on poliisin tiedotteen mukaan ollut ainakin 1940- tai 1950-luvulla syntyneitä naisia.



Toinen epäillyistä miehistä on tallentunut poliisin julkaisemiin kuviin yllään lippalakki ja tumma hupullinen takki. Toisella epäillyllä miehellä on ollut päällään harmaansävyinen hupullinen duffelitakki, ruudullinen kaulaliina sekä neulottu pipo. Naisepäilty on poliisin julkaisemassa kuvassa pukeutunut vaaleaan pipoon ja tummaan takkiin, jossa on karvareunainen huppu.



Poliisi pyytää yhteydenottoa niiltä, jotka tunnistavat kuvissa näkyvät epäillyt tai joilla on havaintoja heidän liikkeistään ja mahdollisesti myös epäiltyjen käyttämistä ajoneuvoista. Poliisi toivoo yleisövihjeitä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi.



Mikäli maksukorttivarkaasta saa tuoreen havainnon, poliisi kehottaa soittamaan hätänumeroon 112.