Torstai on lauha päivä – aamulla etelässä jäätävän tihkusateen mahdollisuus

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Torstaina vallitsee lauha läntinen ilmavirtaus. Tuuli heikkenee hieman.



Pääkaupunkiseudulla tulee vielä aamulla paikallisia jäätäviä vesisateita. Päivän kuluessa on poutaa, pilvipeite voi vähitellen rakoilla. Päivällä on suojaa.



Lännessä on jo aamulla pilvipoutaa, varsinkin iltapuolella pilvipeite voi rakoilla. Päivälämpötila on nollan yläpuolella.



Myös pohjoisessa on lännestä alkaen poutaa ja monin paikoin selkeämpää. Lapissa pilvisyys lisääntyy iltapuolella, ja Enontekiölle leviää illalla lumisade.



Yöllä Pohjois-Lapin yli itään liikkuu lumisade. Etelä-Suomea myöten on heikkoa pakkasta.



Perjantaina sää on poutaista ja muuttuu selkeämmäksi. Iltapäivälämpötila on etelässä ja lännessä nollassa tai vähän suojan puolella, idässä ja pohjoisessa on heikkoa pakkasta.