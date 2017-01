Skanska ja Lemminkäinen sopineet vanhan asfalttikartelliriitansa valtion kanssa

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ainakin kaksi asfalttiyhtiötä on sopinut riitansa valtion kanssa vuosikausia eri oikeusasteiden käsittelyssä olleessa asfalttikartelliriidassa.



Asfalttikartellijutussa valtio ja 39 kuntaa ovat vaatineet vahingonkorvauksia 1990-luvun ja 2000-luvun alun ylihintaisista asfalttitöistä. Jutussa on tuomittu useita asfalttiyhtiöitä maksamaan yhteensä kymmeniä miljoonia euroja vahingonkorvauksia.



Torstaina Skanska Asfaltti Oy kertoi päässeensä valtion kanssa sopuun. Sopimuksen mukaan yhtiö ja valtio tyytyvät Helsingin hovioikeuden viime lokakuussa antamaan tuomioon, jossa Skanska määrättiin maksamaan valtiolle noin miljoonan euron vahingonkorvaukset.



Skanska ja valtio peruuttavat valituslupahakemukset, jotka niillä on vireillä korkeimmassa oikeudessa. Ne ovat valittaneet hovioikeuden lokakuisista tuomioista.



Vastaavanlaisen sovun valtion kanssa on kertonut tehneensä myös Lemminkäinen Oyj. Se kertoi asiasta toissa viikolla pörssitiedotteessaan. Sovinnon taustalla on osapuolten halu päättää pitkään jatkunut oikeudenkäynti ja välttää lisäkustannukset, kertoi Lemminkäinen pörssitiedotteessaan.



Sovintosopimuksissa ei oteta kantaa siihen, onko vahingonkorvauksiin perusteita.



Sovuista huolimatta asfalttikartelliasian käsittely oikeusasteissa ei ole ilmeisesti läheskään ohi. Asfalttiyhtiöillä on vielä vireillä juttuja, joissa vastapuolina on suomalaisia kuntia.



Jutussa on lisäksi muitakin asfalttiyhtiöitä. Hovioikeudessa kanteita oli nostettu kaikkiaan kahdeksaa yhtiötä vastaan.