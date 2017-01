Mistä sote-uudistuksen jälkeen saat hoitoa vaivaasi? HS vastaa lukijoiden sote-kysymyksiin

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy vuonna 2019 maakuntien vastuulle, jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat. Silloin kuntien terveyskeskuksista tulee sote-keskuksia ja sairaalat siirtyvät maakuntien haltuun.



Sote-keskuksia saavat maakunnan lisäksi perustaa myös yksityiset yritykset.



Sosiaali- ja terveysministeriön nykyisten suunnitelmien mukaan kansalaiset saisivat valita internetin Kanta-palvelun kautta itselleen sote-keskuksen ja hammashoidon yksikön joko asuinpaikkakunnaltaan tai jostain muualta Suomesta. Jos ei itse tee valintaa, maakunta listaa ihmisen hänen asuinpaikkaansa lähinnä olevaan sote-keskukseen.



Jokainen suomalainen listataan jonkun sote-keskuksen asiakkaaksi riippumatta siitä käyttääkö hän palveluja vai ei.



Sote-keskusta saa vaihtaa vuoden välein.



Voinko siis sote-uudistuksen jälkeen kirjautua haluamani yksityisen lääkäriaseman asiakkaaksi? Yksityinen sote-keskus ei ole sama asia kuin yksityinen lääkäriasema. Sote-keskusten palvelutarjonta vastaa aluksi suurin piirtein nykyisiä terveyskeskuksia. Siihen kuuluu esimerkiksi yleislääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto sekä sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa.



Myöhemmin sote-keskuksiin on tarkoitus tuoda myös erikoislääkäreiden vastaanottoja.



Sote-keskus päättää vastaanotolle pääsystä hoidontarpeen mukaan eli aikaa ei voi varata oman halun mukaan niin kuin yksityiseltä lääkäriasemalta.



Yksityisten lääkäriasemien palveluja saa käyttää edelleen omalla kustannuksella jos haluaa. Yksityisen hoidon Kela-korvaukset loppuvat vuonna 2021.



Voinko jatkaa eläkkeelle jäätyäni saman lääkäriaseman hoidossa kuin missä kävin työterveyshuollossa? On mahdollista, että työterveyspalvelun tuottaja perustaa myös sote-keskuksen, jolloin jatkaminen voi olla mahdollista. Palvelutarjonta ei välttämättä ole sama eikä vastaanotolle pääse välttämättä yhtä nopeasti kuin työterveyshuollon puolella.



Voiko sote-keskus kieltäytyä ottamasta minua asiakkaakseen, jos olen liian vaativa hoidettava? Ei voi. Sote-keskus ilmoittaa etukäteen, kuinka monta asiakasta se ottaa listoilleen. Sen täytyy ottaa asiakkaat vastaan ilmoittautumisjärjestyksessä.



Minulla on kattava terveysvakuutus. Pitääkö minun silti kirjautua sote-keskuksen asiakkaaksi? Ei tarvitse. Maakunta kirjaa sinut lähimmän sote-keskuksen listoille joka tapauksessa, jos et itse tee valintaa. Voit jatkaa vakuutuksesi käyttämistä niin kuin ennenkin.



Jos asuu vuoden aikana kahdella eri paikkakunnalla, miten palvelut hoituvat? Oman sote-keskuksen voi valita mistä tahansa Suomesta samoin kuin terveyskeskuksen jo nyt. Jos oman sote-keskuksen omistajalla on useita sote-keskuksia eri puolilla maata, niitä kaikkia voi käyttää yhtä lailla. Myös muita sote-keskuksia voi käyttää väliaikaisesti.



Maksusetelillä ostettavaa jatkohoitoa voi ostaa miltä tahansa rekisteröityneeltä palveluntarjoajalta mistä tahansa maakunnasta.



Mitä tarkoittaa maksu- tai asiakasseteli? Sote-keskus voi antaa jatkohoidon, esimerkiksi fysioterapian tai kuntoutuksen, ostamista varten maksusetelin, jolla palvelun voi ostaa yksityiseltä toimijalta.



Asiakasseteli voidaan antaa maakunnan liikelaitoksesta esimerkiksi joihinkin kiireettömiin leikkaushoitoihin tai sosiaalipalvelujen ostoon. Asiakas voi valita, mistä hän palvelun ostaa.



Setelit kattavat hoidon koko kustannuksen. Asiakkaan maksettavaksi voi tulla asiakasmaksu samaan tapaan kuin nykyinen terveyskeskus- tai poliklinikkamaksu. Niistä ei ole vielä päätetty.



Voinko mennä sydämen pallolaajennukseen yksityiseen sairaalaan? Se, mihin kaikkeen asiakasseteleitä annetaan, tulee ajan myötä muuttumaan ja mahdollisesti laajenemaan. Toistaiseksi tarkoituksena on, että vaativat hoitokokonaisuudet kuten sydänongelmat ja syövät hoidetaan maakunnan erikoissairaanhoidossa.



Mitä tarkoittaa henkilökohtainen budjetti ja kuka sellaisen voi saada? Paljon erilaisia palveluja käyttävä vammainen tai ikäihminen voi saada maakunnalta henkilökohtaisen budjetin.



Maakunnan liikelaitoksen virkamies laskee mitä asiakkaan nykyiset palvelut yhteensä maksavat. Asiakas voi samalla summalla ostaa itselleen palveluja.



Jos asiakas ei halua itse valita, hoidon järjestää maakunta.



Mitä tapahtuu terveystiedoille, jos vaihtaa vuoden välein hoitopaikkaa? Hoitotiedot tallennetaan kaikissa terveydenhuollon toimipaikoissa Kanta-järjestelmään, jossa myös kansalaiset pääsevät itse niitä katsomaan. Samassa järjestelmässä toimii esimerkiksi sähköinen resepti.



Mitä potilas maksaa hoidosta? Asiakas maksaa kaikissa maakunnan alueella toimivissa sote-keskuksissa saman käyntimaksun, joka vastannee nykyistä terveyskeskusmaksua. Maksun suuruus saattaa vaihdella maakuntien välillä.



Maksujen tasoa, maksukattoja tai muitakaan yksityiskohtia ei ole vielä päätetty.



Helsingissä terveyskeskus on ilmainen kaikille. Onko näin myös tulevaisuudessa? Uudenmaan maakunta päättää. Sote-keskusten maksut ovat samat koko maakunnan alueella. Maksutasoista ei ole vielä päätöksiä.



Mitä tapahtuu hammashoidolle? Jokainen voi vuonna 2019 valita hammashoitoonsa joko julkisen tai yksityisen suunhoidon yksiön. Palveluvalikoima on sama kuin nykyisessä kunnallisessa hammashoidossa. Muun yksityisen hammashoidon kela-korvaukset loppuvat 2021 alussa.



Ehkäisyä tai hormonikorvaushoitoa käyttävä nainen joutuu käymään säännöllisesti gynekologilla. Tuleeko näitä palveluja sote-keskuksiin? Tarkoitus on, että gynekologien ja muiden erikoislääkäreiden palveluita tuodaan sote-keskuksiin vuodesta 2021 alkaen, kun yksityisen hoidon Kela-korvaukset loppuvat.



Ehkäisyä ja vaihdevuosioireita hoidetaan kuitenkin pääasiassa yleislääkäreiden vastaanotoilla niin kuin terveyskeskuksissa nykyäänkin.



Asiakas lähetetään tarvittaessa gynekologin vastaanotolle erikoissairaanhoidon puolelle, mutta jatkossa gynekologi voisi siis ottaa vastaan sote-keskuksessa eikä sitä varten tarvitsisi mennä sairaalan poliklinikalle.



Erikoislääkärille pääsyn kynnystä ei ole tarkoitus madaltaa.



Silmiin liittyvät terveysongelmat hoidetaan nykyään pitkälti yksityislääkärillä? Onko näin myös jatkossa? Silmälaseihin liittyviä asioita ei hoideta julkisella puolella jatkossakaan. Tarvittaessa yleislääkäri antaa lähetteen silmälääkärin vastaanotolle niin kuin nykyäänkin, jos epäillään silmien varsinaisia sairauksia. Silmälääkärin vastaanotto voi vuodesta 2021 alkaen olla sote-keskuksessa.



Silmien määräaikaistarkastuksia ei ole luvassa sote-aikanakaan.



Kuka päättää, lähetetäänkö potilas erikoislääkärin vastaanotolle? Sote-keskuksen yleislääkäri tekee päätökset tutkimuksista ja lähetteistä. Päätösten laatua ja määriä valvotaan maakunnan hallinnossa. Hoitolinjat on määritetty käypähoito-suosituksissa.



Voiko sote-keskuksessa valita lääkärin? Valinnanvapautta käsittelevän lakiluonnoksen mukaan sote-keskuksen pitää antaa asiakkailleen mahdollisuus valita hoitaja tai lääkäri ”siinä laajuudessa kuin se on toiminnan tarkoituksenmukaisen toteuttamisen ja asiakkaan turvallisen ja laadukkaan palvelun kannalta mahdollista”.



Aika näyttää, miten linjaus käytännössä toteutuu.



Jos maakunnan liikelaitos antaa lähetteen ja asiakassetelin esimerkiksi polven leikkaushoitoon, voinko valita minkä ortopedin leikattavaksi menen? Se riippuu valitsemastasi hoitopaikasta ja sen politiikasta. Lähtokohtaisesti asiakas valitsee vain hoitopaikan.





Tästä on kyse Kunnilta maakunnille

Kahden vuoden kuluttua vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta maakunnille.



Suomalaiset ovat jo kahden vuoden ajan saaneet vapaasti valita terveyskeskuksensa. Kahden vuoden päästä valittavaksi tulee sote-keskus, joka tarjoaa lääkärin- ja sairaanhoitajan vastaanottojen lisäksi esimerkiksi sosiaalineuvontaa.



Sote-keskuksia saavat vapaasti perustaa myös yksityiset yritykset ja jär­jestöt.



Sote-keskuksen voi vaihtaa kerran vuodessa.



Jokainen kansalainen valitsee myös oman hammashoidon yksikön, joka voi olla myös yksityinen.



Yksityisten sote-keskusten pitää pyörittää toimintaa samalla rahalla kuin julkistenkin keskusten.