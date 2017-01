Kiinalaisturistien miellyttäminen on taitolaji – tarjoa viinapaukku lämpimänä ja ymmärrä erilaista jonotuskulttuuria

Kotimaa

Kiinalaisia vierailee Suomessa kiihtyvää tahtia. Vuonna 2015 heitä kävi Suomessa yli 320 000, kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu on jatkunut.



Nyt on käsillä turismin sesonkiaika, kiinalainen uusivuosi ja kiinalaisten loma-aika.



Sen kunniaksi HS kokosi viisi vinkkiä suomalaisravintoloille, kotimajoittajille ja kaikille kansalaisille, jotka tahtovat tehdä kiinalaisturistin Suomen-matkasta mukavan.



1. Älä moiti Kiinaa puolellakaan sanalla



Monen kiinalaisen paras reissumuisto on tutunkuuloinen: sai hetken rupatella aidon paikallisen ihmisen kanssa. Heittäydy siis juttusille.



Tai yritä ainakin. Kiinalaismatkaajista vähemmistö osaa englantia, mutta kielitaito lisääntyy koko ajan.



Jutellessa tärkeintä on muistaa, että Kiinaa ei saa haukkua. Kiinalaiset ovat lähes kaikki isänmaallisia ja useimmat herkkähipiäisiä ulkopuolisten moitteille. Kuten eräs ystäväni muotoili: ”Kyllä me tiedämme maamme puutteet, ei niistä tarvitse muistuttaa.”



Älä siis nosta esiin ihmisoikeusloukkauksia tai otsikoihin noussutta kiinalaismatkailijoiden huonoa käytöstä ulkomailla – ellei kiinalainen itse niistä aiheista ala jutustella.



Luultavasti vastapuolikin kohteliaasti vain kehuu sinulle Suomea ja suomalaisia.



Sen sijaan voit huoleti kysyä, paljonko keskustelukumppanin palkka on tai mitä hänen takkinsa on maksanut. Varaudu sitten vain vastakysymykseen.



Kehaise kohteliaasti naisten kampausta, vaatteita tai juuri laitettuja kynsiä. Kiinalaiset ostavat usein matkoille uudet vaatteet, käyvät kampaajalla ja manikyyrissä. He edustavat reissussa maataan.



2. Lohta, lihapullia ja perunamuusia



Kiinalaisturistien yleinen valituksen aihe Suomessa on se, että he eivät tiedä, mikä on Se Suomen Ruoka. Wienissä syödään wieninleike, Britanniassa fish and chips – entäs meillä? Sovitaanko nyt, että se on poronkäristys tai muikut muusilla.



Yhä useampi kiinalaisturisti jättää matkoillaan kiinalaisravintolat väliin ja uskaltautuu länsiravintoloihin. Ei kaikki länsiruoka ole Kiinasta tulijoille edes outoa.



Kiinalaisetkin keittiöt tuntevat lihapullat, lihapiirakat, perunamuusin, hapankaalin ja lihapadat. Kalaa (myös ruotoista) ja sieniä arvostetaan. Suomalaista keittiötä ei siis tarvitse hävetä.



Ravintolaksi voi Helsingissä suositella esimerkiksi Zetoria. Zetorin maalaismainen mutta rönsyilevä sisustus vetoaa kiinalaisiin, menu pursuaa perinteisiä suomalaisia ruokia ja menu on myös kiinaksi.



Olutta ja virvoitusjuomia osa kiinalaisista osaa jo juoda kylmänä, mutta ainakin vesi ja kirkas viina pitäisi tarjoilla huoneenlämpöisenä. Talvella vesi voi olla myös höyryävän kuumaa. Kiinassa uskotaan, että kylmän juominen käy terveydelle. Tottumattomalle kylmä vesi tuntuu ikävältä suussa ja matkalla vatsaan.



Kun kiinalaiset tilaavat ruuan kanssa teetä, Lipton-pussikin käy. Sitä tarjoillaan tätä nykyä myös kiinalaisissa kahviloissa.



3. Lämmintä aamupalalla



Aamupalan merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. Tärkeintä on, että aamupalalla on jotakin lämmintä syötävää: keitetty tai paistettu muna, riisivelli tai nuudeleita. Pelkkä kahvi, leivänkäntty ja jugurtti on kauhistus.



Kiinalaiset syövät aamiaisella paljon. Kotona he usein syövät silloin illallistähteetkin.



4. Meripihkaa ja laatukosmetiikkaa



Shoppaaminen on tärkeä osa kiinalaisten matkaa. Tutuille ja sukulaisille kuuluu vielä näyttäviä tuliaisia. Kiinalaiset valittavatkin, että Suomessa on turhan vähän kansainvälistä merkkitavaraa myynnissä.



Ohjaa kiinalaiset meripihkaliikkeisiin ja tavaratalojen merkkikosmetiikkaosastoille – erityisesti alennusmyyntien aikaan kosmetiikka maksaa paljon vähemmän kuin Kiinassa. Terveystuotteet kuten ruokakauppojen omega-kapselit ovat myös mainioita tuliaisia ja säästökohteita.



5. Älä mollaa pienestä



Suhtaudu ymmärtäväisesti kiinalaisten pieniin etikettivirheisiin. Useimmat kyllä yrittävät parhaansa mukaan olla maassa maan tavalla. Kiinassa hävetään syvästi uutisia maanmiehistä, jotka käyttäytyvät huonosti maailmalla, vaikkapa pissattavat lapsiaan aseman lattialle.



Eihän se mitään haittaa, jos haarukalla ja veitsellä syöminen ei suju kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Osaisitko itsekään jouhevasti siirtyä kiinalaisiin ruokailutapoihin?



Kiinalaiset usein jakavat kaikki ruoka-annokset pöydän kesken kuten kotonaan. Poronkäristys ja jäätelö tilataan ehkä syötäväksi samaan aikaan.



Järjestäytynyt jonottaminen ei ole kiinalaisryhmien vahvin puoli. Asiaa voi katsoa myös heidän vinkkelistään: onhan se hämmentävää, että länsimaissa kassatyöntekijät eivät pysty hoitamaan useamman asiakkaan kyselyjä ja maksuja samaan aikaan.



Kirjoittaja asui Kiinassa neljä vuotta. Hän on perehtynyt erityisesti kiinalaiseen ruokaan ja tapoihin.