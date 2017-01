Sää jatkuu lauhana ja osin aurinkoisena

Kotimaa

Pääkaupunkiseudulla on lauantaina poutaa, sää on puolipilvinen tai pilvinen.



Muuallakin Etelä-Suomessa on poutaista ja aurinkoistakin, paikoin voi kuitenkin esiintyä sumupilveä. Päivälämpötila on nollan vaiheilla, etelässä ja lännessä on suojakeli.



Keski- ja Pohjois-Suomessa sää on saman tyyppistä kuin etelässä, päivällä Pohjois-Lappiin leviää lumisade pohjoisesta.



Illalla Pohjois-Lapissa sataa vielä paikoin lunta, muuten on poutaista. Yöllä on enimmäkseen pilvipoutaa lounaistuulen vähän voimistuessa.



Sunnuntaina on lounaistuulista, päivällä idässä ja pohjoisessa on pilvistä, vähän lunta sataa pohjoisessa. Päivällä lännessä pilvipeite voi rakoilla. Sää on lauhaa, pohjoisessa on pikkupakkasta.



