Bernerin piinaviikko oli täynnä kovaa poliittista peliä – tämä kaikki tapahtui kulissien takana

Kotimaa

Selvitys

Berner

Luvut

Tiistaina

Iltapäivällä

Sinänsä

Orpo

Keskiviikkona

Torstaina

Perussuomalaisten

Perjantaina

Kello

Hallituksen

Lauantaina

Sunnuntaina

Seurantaministerit

Liikenneverkkoyhtiöstä

Berner

Maanantaina

Tiistaina

Kirjoitusta varten on haastateltu kolmisenkymmentä selvityksestä perillä ollutta henkilöä.