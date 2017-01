Uusi Tallinnan-laiva teki neitsytmatkansa Helsinkiin sunnuntaina – laiva on edeltäjiään monipuolisempi, mutta viinaralli on entisellään

Kotimaa

Portit

Laiva

Buffet-ravintolassa

Laivan yhdeksännen

Myös perinteinen

Laiva lähenee

avautuvat ja kaksi nuorukaista säntää juoksuun kamerat kauloissaan. Tallinkin uusi Megastar-laiva on lähdössä Tallinnasta neitsytmatkalleen.Nuorukaiset ovat risteilyalusharrastajia. He haluavat olla ensimmäiset matkustajat uudessa laivassa tai sitten kyse on vain puhtaasta innosta.Laiva tuoksuu uudelle. Kokolattiamatot näyttävät moderneille, samoin huonekalut.Eri alueet on sisustettu eri tyyleillä.Laiva tuntuu edeltäjäänsä Superstaria huomattavasti selkeämmältä ja väljemmältä, sillä hyttejä on karsittu ja vastaavasti oleskelutiloja lisätty.Yksi uudistus pistää heti silmään. Laivassa on pistorasioita melkein joka puolella, joten kännyköitä ei enää tarvitse ladata maassa istuen.alkaa hiljalleen täyttyä. Risteilyalusharrastajien lisäksi joukossa on satunnaisia matkailijoita ja satoja Tapparan kannattajia, jotka ovat fanimatkalla.Lapset valtaavat nopeasti leikkialueen, joka on samaa reittiä liikennöivään Tallinkin Stariin verrattuna suurempi ja monipuolisempi.Pallomerta ei ole, mutta kiipeilyteline ja erilaiset lelut pitävät lapset kiireisinä. Vanhemmillekin riittää hyvin istumapaikkoja, kun esimerkiksi tilan ikkunalaudat on hyödynnetty istuimiksi.erityisesti alkupalapöytä näyttää houkuttelevalta ja saa kiitosta myös matkailijoilta.Valikoimassa on esimerkiksi sushia, mutta myös risteilyjen klassikkoruoka eli kokonaiset katkaravut löytävät tiensä monien lautasille.Alkumatkasta uusi kassajärjestelmä reistailee ja joitain ihmisiä jää jonoon jumiin.kerroksen ravintola-alue on jaettu useisiin erilaisiin alueisiin, joiden tunnelmaa hallitaan miellyttävästi musiikilla ja valaistuksella.Takaosan hämärässä baarissa tanssiliikkeet yltyvät parhaimmillaan villeiksi ja puheensorina täyttää tilan.Osa matkailijoista istuu katetulla takakannella, jossa on myös lämpölamput.Keskiosan baarissa musiikki ja asiakkaat ovat rauhallisempia. Vielä rauhallisemmaksi tunnelma muuttuu seuraavassa osassa, jossa musiikkia ei ole lainkaan. Tila on myös huomattavasti valoisampi.Väsyneimmät matkustajat ovat hakeutuneet erilaisiin istuskelutiloihin, joissa on helppo nukkua.Vapaista istumapaikoista huolimatta käytävällä istuminen, tuopin kanssa nuokkuminen sekä maassa nukkuminen kuuluvat edelleen risteilyelämykseen osalla matkustajista.viinaralli kukoistaa aiempaa isommassa ostoskeskuksessa. Uutuutena on, että ostoksia saa vietyä suoraan autokannelle.Meikkiosasto on edeltäjää Superstaria huomattavasti kattavampi, samoin esimerkiksi vaate- ja leluosastot.Eräs matkailija epäilee, ettei koko kauppaa ehdi käydä kahden tunnin matkan aikana läpi.Helsinkiä ja osa matkailijoista on hieman hämillään siitä, mistä laivasta pääsee ulos.Ihmiset tuppautuvat totuttuun tapaan portaikkoon odottamaan.Hermostuneita Titanic-vitsejä ei enää kuulu.