Sunnuntaina luvassa pieniä lumisateita – alkuviikosta pakkanen kiristyy

Pääkaupunkiseudulla sää on sunnuntaina pilvinen ja aamulla satelee vähän lunta. Päivällä sää poutaantuu ja pilvipeite voi vähän rakoilla. Pakkanen on heikkoa, mutta kohtalaisen itätuulen vuoksi purevaa.



Etelä-Suomessa aamu on pilvinen ja rannikon tuntumassa satelee paikoin lunta, päivällä heikot lumisateet väistyvät etelään ja pilvipeite paikoin rakoilee. Päivälämpötila on -2–-7 astetta.



Keski- ja Pohjois-Suomessa sää on laajoilla alueilla pilvipoutainen, päivän mittaan sää selkenee paikoin. Päivälämpötila on enimmäkseen -3–-8 astetta.



Illalla sää selkenee laajoilla alueilla ja on poutainen niin etelässä kuin pohjoisessakin. Pakkanen kiristyy.



Maanantaina sää on laajalti aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on -5 ja -15 asteen välillä.



Länsi-Euroopassa ja Välimeren ympäristössä sää on hyvin tuulista ja monin paikoin tulee myös rankkoja sateita. Lämpimintä on Espanjan etelärannikolla.