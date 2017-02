Pakkanen kiristyy alkuviikosta – Etelä-Suomeen luvassa jopa -20 asteen pakkasia

Kotimaa

Pakkanen kiristyy maanantaina koko Suomessa 92 Nyt toistetaan : Pakkanen kiristyy maanantaina koko Suomessa

Pääkaupunkiseudulla sää selkenee viikon vaihtuessa. Vielä aamulla paikalliset lumisateet ovat kuitenkin mahdollisia. Pakkasta on päivällä -7–-10 astetta. Tuuli tekee pakkasesta purevaa. Illalla pakkanen vielä kiristyy.



Maan eteläosaan virtaa idästä kuivaa ja hyvin kylmää ilmaa. Päivällä pakkasta on etelässä enimmäkseen -7–-15 astetta, yön kuluessa paikoin yli -20 astetta.



Maan keskiosassa sää on iltapäivällä aurinkoinen mutta kylmä, pakkasta on enimmäkseen -10–-15 astetta. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa, sää enimmäkseen poutaista ja pakkanen heikompaa.



Tiistaina Suomen yllä on korkeapaine. Kirkas pakkassää jatkuu. Sää muuttuu myös maan pohjoisosassa selkeämmäksi. Tiistaina päivällä sää on heikkotuulinen, poutainen ja aurinkoinen. Pakkasta on päivällä enimmäkseen -8–-15 astetta.



Pohjois-Euroopan säätä hallitsee kylmä korkeapaine. Lännestä saapuva säärintama tuo sateita Britanniaan sekä läntiseen Eurooppaan. Välimeren keskiosassa on epävakaista. Lämpimintä on Espanjan eteläosassa, missä lämpötila kohoaa vähän 20 asteen yläpuolelle.