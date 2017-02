Pakkanen kiristyy entisestään tiistaina

Kotimaa

Tiistaiksi on luvassa kireää pakkasta

Pääkaupunkiseudulla tiistaiaamu valkenee poutaisena ja monin paikoin selkeänä. Pakkanen on aluksi kireää mutta heikkenee iltapäiväksi hieman. Päivällä pakkaslukemat vaihtelevat vähän -10 asteen molemmin puolin.



Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa päivä on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Pakkasta on aamulla -20–-30 astetta, päivälläkin vielä paikoin -20 astetta. Maan pohjoisosassa pilvisyys on hieman runsaampaa ja pilvisillä alueilla pakkasta on vain kymmenisen astetta. Iltapäivällä ja illalla sää muuttuu selkeämmäksi.



Illan ja keskiviikkoyön kuluessa säässä ei suuria muutoksia tapahdu, korkeapaine Suomen yllä pysyttelee paikoillaan. Yö on hyvin kylmä, pakkanen kiristyy koko maassa. Keskiviikkona päivällä sää jatkuu heikkotuulisena ja selkeänä. Päivällä pakkanen heikkenee -10 ja -20 asteen välille, rannikkoalueilla paikoin -5 asteeseen.



Länsi-Euroopassa on sateista ja myös Välimeren itäosassa on laaja matalapaine sateineen. Poutaisinta, mutta samalla myös kylmintä sää on Euroopan pohjoisosissa.