Mitä jos Sauli Niinistö twiittaisi kuin Trump?

Kotimaa

Yhdys­valloissa nykyinen presidentti pitää yhteyttä kansaan lyhyt­viestipalvelu Twitterin avulla. Donald Trumpilla (@realDonaldTrump) on 24 miljoonaa seuraajaa, jotka saavat ruudulleen presidentin lähettämät viestit.Miltä mahtaisi näyttää Suomessa, jos tasavallan presidentti omaisi amerikkalaisen virkaveljensä mielenlaadun ja innon käyttää twittejä? Seuraavassa on joukko Donald Trumpin twiittejä, jotka on suomennettu ja sovitettu meikäläisiin oloihin.@tosisauliniinistöKaikki negatiiviset mielipidetiedustelut ovat valeuutisia, kuten Ylen, Helsingin Sanomien ja Aamulehden uutiset vaalien alla. Anteeksi vaan, mutta ihmiset haluavat turvallisuutta ja äärimmäisiä tarkastuksia.@tosisauliniinistöTEHDÄÄN TAAS SUUR-SUOMI!@tosisauliniinistöMeidän täytyy pitää ”pahuus” poissa maastamme.@tosisauliniinistöKyllä, Alexander Stubb oli surkea pääministerinä ja vielä surkeampi Duudsoneissa…. mutta ainakin hän yritti.@tosisauliniinistöJos Jyväskylän yliopisto ei salli sananvapautta ja harjoittaa väkivaltaa viattomia toisinajattelijoita vastaan - VALTION RAHOITUS POIKKI?@tosisauliniinistöValmistaudun tässä tekemään TOSI TÄRKEÄN PÄÄTÖKSEN!@tosisauliniinistöHuojuva Turun Sanomat kirjoittaa totaalisia sepitteitä minusta. He ovat olleet väärässä kaksi vuotta ja nyt he keksivät tarinoita ja lähteitä.@tosisauliniinistoMihin on maa menossa, kun tuomioistuin voi kumota Supon asettaman maahantulokiellon kelle tahansa, vaikka tällä olisi pahoja aikeita?@tosisauliniinistöKansanedustajien pitäisi keskittyä Isisiin, laittomaan maahantuloon ja rajaturvallisuuteen sen sijaan, että yrittäisivät aina sytyttää kolmatta maailmansotaa.@tosisauliniinistöJonkun jolla on taipumusta ja vakaumusta pitäisi ostaa valeuutisia suoltava ja horjuva Lapin Kansa ja joko panna se järjestykseen tai antaa kuolla pois arvokkaasti.@tosisauliniinistöSuuri KANSALLISEN TURVALLISUUDEN päivä huomenna. Rakennamme muun muassa muurin!@tosisauliniinistöOnneksi olkoon Nelosen uutiset, joka ilmoitti suurimmat yleisöluvut virkaanastujaisissani. Ne olivat moninkertaiset VALEUUTIS-YLEN ilmoittamiin - kyllä kansa tietää.@tosisauliniinistoMinulla oli mahtava tapaaminen Supossa eilen, talo oli täynnä, osoitettiin suurta kunnioitusta kaatuneille, osoittivat seisaallaan suosiota, mahtavia tyyppejä. VOITTO!@tosisauliniinistöWOW, katsojaluvut tulivat juuri: 31 miljoonaa ihmistä katsoi uudenvuodenpuhettani, se on 11 miljoonaa enemmän kuin neljä vuotta sitten.