Suomalaisten kylmänkestävyys on myytti – meidät hakataan päiväntasaajallakin

Kotimaa

Suomalaisten

Jos sisätiloissa

Kansallinen

kova kylmänkestävyys on kansallinen myytti. Ensimmäistä kertaa törmäsin tähän valheeseen parikymppisenä Lontoossa.Yllättävä kylmänaalto pyyhkäisi kaupunkiin ja lämpötila putosi lähelle nollaa. Hytisin syystakissani ja tennareissani nenä valuen päivätolkulla. Olin pakannut matkalle aivan liian vähän kerroksia, eikä opiskelijalla ollut varaa ostaa lisävaatetta.Ja mitä tekivät lontoolaiset? Eivät olleet moksiskaan. He olivat sietäneet viileyttä pienestä asti, talsineet kouluun ja takaisin koulupukujensa shortseissa ja hameissa. Siinä karaistuu.Toki suomalaiset osaavat pukeutua lämpimästi, mutta se on eri asia kuin kylmänkestävyys. Helpostihan sitä virnistelee muiden hytinälle, jos itsellä on päällä pässinpökkimät, turkishaalari ja karvahattu.Suomalaiset tapaavat vuorata itsensä päästä varpaisiin. Maailmalla usein karaistaan jokin osa kehosta. Viime vuonna Myanmarissa korkealla vuoristossa katselin paikallisia, jotka kulkivat paksussa palttoossa ja pipo syvällä silmillä – mutta varpaat vilkkuivat paljaana varvassandaaleissa.on viileää, suomalaiset eivät pärjää edes vaikka pukisivat kerrosta toisen päälle. Suomalaisen ”kylmänkestävyyden” ydin on nimittäin siinä, että talojen sisällä on aina lähes hellelukemat. Ulkoillaan hetki pakkasessa ja sitten pääseekin sulattelemaan sormia ja nenänpäätä mukavasti yli 20 asteeseen keskuslämmitettyyn asuntoon.Kun kiertelin työtehtävissä Etelä-Kiinan maaseudulla, pukeuduin merinovillakerrastoon ja täyspitkään untuvatakkiin, vaikka mittari näytti muutamia lämpöasteita. Talojen sisällä oli nimittäin yhtä kylmä kuin ulkona. Tein haastatteluja pilkkisormikkaissa varpaat kohmeessa. Paikallisillakin saattoi olla sisällä talvitakki, mutta se roikkui yleensä rennosti auki, eikä heitä palellut.Kun tuttavan indonesialainen ystävä tuli Suomeen käymään, koko kylä oli ihmeissään: päiväntasaajan asukas pulahti avantoon irvistelemättä ja viihtyi vaikka kuinka pitkään. Vieras kun oli tottunut peseytymään vuoristopuron hyisessä vedessä.myyttimme on myös kansainvälinen myytti. Kukapa ei olisi maailmalla kuullut lausahdusta, että ”teille suomalaisille tällainen sää ei tunnu miltään”. Siihen kuuluu vastata, että ei toki, Suomessa voi olla 40 astetta pakkasta.Mitäpä hyvää tarinaa totuudella pilaamaan. Että oikeasti me suomalaiset olemme kylmän suhteen maailman nössöin kansa.