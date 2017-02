Pakkaset jatkuvat torstaina

Kotimaa

Kylmä sää jatkuu torstaina

Pääkaupunkiseudulla on aamulla pakkasta noin 15 astetta. Sää on enimmäkseen selkeää. Iltapäivällä pakkasta on -6–-10 astetta. Maan eteläisessä osassa pakkasta on aamulla -15 ja iltapäivällä laajalla alueella noin -10 astetta. Pilvisintä on idässä.



Pohjoisen pakkaset vaihtelevat enimmäkseen -10 ja -15 asteen välillä. Pilvisintä on maan keskivaiheilla ja idässä, selkeintä Pohjois-Lapissa.



Perjantaita kohden pilvisyys lisääntyy edelleen, mutta korkeapaineen vallitessa on odotettavissa ainoastaan kevyitä pakkaslumisateita. Pakkasta on perjantaina iltapäivällä etelässä -5, suuressa osassa maata -5–-10 ja Pohjois-Lapissa noin -15 astetta.



Myös muualla Euroopassa tulee sateita. Italiaan ulottuu lounaasta matalapaineenalue paikoin runsaine sateineen. Illalla Portugaliinkin leviää sade. Vuodenaikaan nähden kylmintä on Keski-Euroopan pohjoisosassa.