Suomalaislääkäri kävi toistakymmentä kertaa Pohjois-Koreassa ja huomasi lasten hampaista, mitä maassa tapahtuu

ja hampurilaisen syöminen ei kuulosta kovinkaan erityiseltä kokemukselta, mutta sellainen se on Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa.Kun erikoishammaslääkäri Pirkko-Liisa Tarvonen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Pirkko-Liisa%20Tarvonen vieraili ensimmäisen kerran Pjongjangissa vuonna 2007, hän ei voinut kuvitella käyvänsä siellä joskus hampurilaispaikassa tai pitseriassa. Mutta niin on tapahtunut.Tarvonen kuuluu niihin harvalukuisiin suomalaisiin, jotka ovat vierailleet eristäytyneessä Korean demokraattisessa kansantasavallassa, Pohjois-Koreassa. Kokemukset eivät ole jääneet vain yksittäiseen vierailuun, vaan Tarvonen on käynyt maassa toistakymmentä kertaa vuosina 2007–2015.Jokaisella kerralla hän on hämmästellyt pääkaupungissa tapahtuneita muutoksia.”Joskus me suomalaiset olemmekin vitsailleet, että kun täällä vuoden välein käy, kaupunkia ei ole edes tunnistaa samaksi.”Tarvosen vei Fida International -järjestön suunterveydenhuollon kehitysyhteistyöhanke. Tarvonen toimi hankkeen projektikoordinaattorina.Hankkeen yhtenä osana oli lasten suunterveyden edistämisohjelma, josta Tarvonen teki väitöskirjan. Se tarkastetaan ensi viikolla Itä-Suomen yliopistossa.”Pjongjangin katukuva on muuttunut näiden vuosien aikana huikeasti. Keskustaan on rakennettu ihan uudet rakennukset, hulppeat pilvenpiirtäjät. Kaupungin siluetti on muuttunut ihan toisennäköiseksi”, Tarvonen kertoo.”Nuorisolle on tullut paljon erilaisia vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia. Kahvilakulttuuri on yleistynyt. Voit mennä kahvilaan ja ostaa cappuccinon. Kioskeja on tullut katujen varsille. On pitserioita, ja autoja on enemmän.”turismi on lisääntynyt Pjongjangissa. Eniten kaupungilla liikkuu aasialaisia, mutta Tarvosen mukaan myös eurooppalaisia näkee pääkaupungissa aiempaa useammin.Tarvosen havainnot kertovat nopeasta muutoksessa. Pjongjang kulkeekin maan kehityksen kärjessä, mutta mitään perustavanlaatuista muutosta 25 miljoonan asukkaan maa ei ole kokenut.Myös Tarvonen havaitsi erot pääkaupungin ja muun maan välillä muutamilla vierailukerroillaan Pjongjangin ulkopuolella.on yhä Kim Jong-ungin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kim%20Jong-ungin hallitsema suljettu diktatuuri, jossa kansa elää monin paikoin köyhyydessä. YK:n ja yhteistyökumppaneiden viime vuonna julkaistun raportin http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016%20DPRK%20Needs%20and%20Priorities%20FINAL%20DRAFT%20140416.pdf mukaan yli kymmenen miljoonaa pohjoiskorealaista kärsii yhä aliravitsemuksesta. Joka viides asuu olosuhteissa, joissa ei ole puhdasta juoksevaa vettä eikä viemäröintijärjestelmää.Fida on yksi järjestöistä, jotka ovat päässeet sulkeutuneeseen maahan tekemään kehitysyhteistyötä. Ennen suunterveydenhuolto-ohjelmaa Fidalla on ollut siellä terveyshanke ja siemenperunahanke.tapojen ujuttautuminen pohjoiskorealaisten arkeen on tuonut myös uusia ongelmia. Pääkaupungissa lapset syövät nyt enemmän makeisia, keksejä ja makeita välipaloja sekä juovat sokeripitoisia juomia. Se on johtanut hampaiden reikiintymiseen.”Kun aloitimme Pohjois-Koreassa, karies oli siellä uusi sairaus. Vanhemmilla sitä ei niinkään ollut, koska heidän ollessaan lapsia ei ole ollut sokeria. Karieksellehan erityisen alttiita ovat vasta suuhun puhjenneet hampaat”, Tarvonen kertoo.alkoi valistaa pohjoiskorealaisia suunterveydestä. Se koulutti paikallisen kumppanijärjestön kautta hammaslääkäreitä, lääkäreitä, koulujen ja päiväkotien opettajia. He välittivät tietoa lapsille ja heidän perheilleen.Lapsia neuvottiin välttämään sokeristen välipalojen napostelua ja sokeripitoisia juomia. Lisäksi kerrottiin fluorihammastahnasta ja ohjeistettiin säännölliseen hampaiden harjaukseen.Hankkeen käynnistyessä fluorihammastahnaa ei edes tunnettu Pohjois-Koreassa, joten lapsille jaettiin hammastahnatuubeja. Myöhemmin maahan perustettiin fluorihammastahnatehdas.Kuuden vuoden seurannan aikana syntyi tulosta. Tarvosen mukaan lapset ja vanhemmat omaksuivat hampaille terveellisiä tapoja, fluorihammastahnan käyttö yleistyi ja lasten hampaiden reikiintyminen väheni. Mitä varhaisemmin lapsuudessa valistustyö aloitettiin, sitä parempia tuloksia saatiin.terveydenhuolto on ilmaista. Tarvosen mukaan Pjongjangin kaupunginosissa on omat koulut, päiväkodit ja sairaalat, jotka huolehtivat myös hammashuollosta.Suomalaisille kerrottiin, että lasten hampaat tutkitaan vuosittain, mutta mahdollisuudet hoitoon ovat rajalliset. Sairaaloissa on pulaa jopa perusvälineistä ja -tarvikkeista. Hammashuollon laitteet ovat vanhoja pääkaupunkiseudullakin.”Sairaaloissa he kertoivat hyvin avoimesti tarpeistaan. Siellä on pulaa monenlaisista tärkeistä tarvikkeista, joita hoidossa tarvitaan”, Tarvonen kertoo.Fidan hankkeen yhteydessä suomalaiset veivätkin maahan paljon hammashuollon välineistöä ja materiaalia.

Pohjois-Koreasta kertovat rajoituksista ulkomaalaisten liikkumisessa ja kontakteissa paikallisten ihmisten kanssa.Tarvosen oppaana toimi sikäläinen yhteistyökoordinaattori. Hän oli ulkoministeriön Eurooppa-osaston virkailija, joka hoiti paikalla hankkeen asioita. Tarvonen ei juuri kokenut, että häntä olisi rajoitettu tai että ihmiset olisivat olleet varautuneita.Paikallisten kanssa keskustelua rajoitti kuitenkin usein yhteisen kielen puuttuminen. Tosin Tarvosen mukaan viime vuosina englantia osasi yhä useampi ihminen – sekin merkkinä länsimaisuuden hivuttautumisesta sulkeutuneeseen maahan.”Kerran siellä oli kansallinen juhlapäivä, jolloin puistossa istui ihmisiä soittamassa musiikkia ja piknikillä. He vinkkasivat meitä sinne. Siellä me sitten tanssimme nurmikolla ja söimme heidän piknikillään”, Tarvonen kertoo.”Tämäntapaista tapahtui useita kertoja vuosien aikana. Ehkä sillä oli vaikutusta, että meillä oli sikäläisiä ihmisiä mukana.”Tarvonen sai vuosien aikana paljon korealaisia tuttavia, sillä suomalaiset vierailivat säännöllisesti samoissa sairaaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Vastaanotto oli aina ennakkoluuloton ja luottavainen.”Korealaiset ovat erittäin ystävällisiä, lämpimiä ihmisiä. Meidän keskinäinen kanssakäymisemme on ollut aina välitöntä”, hän sanoo.”Varmasti siihen, että meidät otettiin siellä vastaan niin tuttavallisesti, vaikutti myös se, että olemme tehneet työtä siellä niin pitkään.”huolimatta Tarvonen ei vuosien aikana vieraillut kenenkään korealaisen kotona. Myöskään politiikasta ei puhuttu.Muuten keskustelut sivusivat erilaisia aiheita kuten ulkomaalaisten tuttavien kanssa yleensäkin. Suomalaiset ihmiset ja täkäläiset kotiolot kiinnostivat heitä kovasti.”Korealainen perhe-elämähän on perinteisempää kuin meillä. Vanhin pojista yleensä kantaa vastuun vanhemmistaan, ja usein isovanhemmat asuvat hänen perheensä kanssa. Kun äiti ja isä tekivät pitkää työpäivää, isovanhemmat hoitivat lapsia”, Tarvonen sanoo.”Sitä he kovasti hämmästelivätkin, kuinka meillä lapset voivat olla yksin kotona ja kuinka täällä on niin paljon yksin asumista. Myös avioerojen yleisyyttä he hämmästelivät.”Tarvonen koki olevansa eniten paikallisten keskellä tutussa paikassa – saunassa.Hänen mukaansa Pohjois-Koreassa elää vahva saunakulttuuri. Hotelleissa on saunoja ja kaupungilla yleisiä saunoja, joissa korealaiset käyvät kylpemässä.”Usein saunan lauteilla sitten juttelimme korealaisten kanssa kaikenlaista. Juttelimme aina sen verran kuin he englantia osasivat.”