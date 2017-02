Pilvisyys lisääntyy perjantaina ja pakkaset jatkuvat

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Perjantai on suurimmassa osassa maata pilvinen 75 Nyt toistetaan : Perjantai on suurimmassa osassa maata pilvinen

Pääkaupunkiseudulla pilvisyys on perjantaina runsasta, mutta aamulla voi olla paikoitellen selkeämpää ja samalla kylmempää. Iltapäivällä pakkasta on -5–-8 astetta. Myös muualla maan eteläisessä osassa on pääosin pilvistä, mutta iltapäiväksi sää muuttuu lännessä selkeämmäksi. Pakkasta on iltapäivällä lounaassa -5, idässä ja maan keskiosassa lähes -10 astetta.



Niin ikään pohjoisen sää on enimmäkseen pilvinen. Kevyttä pakkaslunta satelee siellä täällä. Pakkasta on iltapäivällä -10, Pohjois-Lapissa -10–-15 astetta.



Lauantaiksi sää muuttuu Lapissa selkeämmäksi, muuten on pääosin pilvistä. Etenkin maan keskivaiheilla voimistuu jo lounainen ilmavirtaus. Iltapäivällä rannikolla on pakkasta jokunen aste, idässä ja pohjoisessa -5–-10, Lapissa selkeässä säässä -15 astetta, paikoin enemmän.



Euroopassa on sateisinta Portugalissa ja Espanjan länsiosassa. Myös Italian ja Kreikan tienoilla tulee vielä kuurosateita.