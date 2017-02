Sää lämpenee sunnuntaina – maanantaina mittari nousee jo plussan puolelle

Kotimaa

Sää on sunnuntaina lauha ja pilvinen 73

sää on sunnuntaina pilvinen mutta enimmäkseen myös poutainen. Iltapäivällä pakkanen heikkenee. Myös maan koko eteläisessä osassa on pilvistä. Pakkasta on iltapäivällä lännessä aste tai pari, idässä vielä -5–-8 astetta.Pohjoisessa lounaistuuli voimistuu tuntureilla kovaksi, mutta pakkanen heikkenee. Iltapäivällä Lapissa satelee monin paikoin lunta. Illalla lunta satelee myös vähän etelämpänä. Illalla ja yöllä ilmavirtaus on läntinen, myöhemmin tuulee luoteesta. Lapissa sää muuttuu jo selkeämmäksi.sää jatkuu luoteistuulisena. Sää on laajalti aurinkoinen ja poutainen. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja Itä-Lapissa sataa vähän lunta. Koko maassa on lämpöasteita, lännessä useita.Euroopassa on sateisinta Espanjassa ja Portugalissa. Britteinsaarilla on kylmää ja epävakaista. Poutaisinta on itäisestä Keski-Euroopasta Etelä-Suomeen jatkuvalla alueella.