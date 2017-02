Jari Aarnio ei halunnut kommentoida kranaattijuttua HS:lle

Kotimaa

Jari Aarnio ei halunnut kommentoida HS:lle kranaattijuttua. HS pyysi Aarniolta loppuvuodesta 2016 hänen asianajajansa välityksellä haastattelua teemasta, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa.



HS kertoi sunnuntaina, että moni poliisi epäilee Aarnion pihalle joulukuussa 1996 tehdyn kranaatti-iskun loppuhuipennuksen aitoutta. Myös asiakirjat osoittavat jutussa olleen epäselvyyksiä. Osa olennaisista asiakirjoista on esimerkiksi kadonnut.



Kahdeksan miestä tuomittiin aikoinaan kranaatti-iskusta rangaistuksiin. Jos he eivät vieneet suunnitelmaansa loppuun, heidät on tuomittu väärin perustein. Silloisen lain mukaan vakavankaan rikoksen valmistelu ei ollut rikos.