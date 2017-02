Tiistaina on yhä hyvin lauhaa

Kotimaa

Suomeen virtaa kuivaa ilmaa luoteesta, ja sää on hyvin lauhaa.



Pääkaupunkiseudulla on tiistaina enimmäkseen selkää. Luoteistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila kohoaa 5 lämpöasteen vaiheille.



Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa sää on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila vaihtelee lännen 5 lämpöasteesta idän muutamaan lämpöasteeseen. Illalla sää pakastuu.



Maan pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee päivä mittaan, Koillis-Lapissa voi sadella myös hieman lunta. Päivälämpötila vaihtelee vähän nollan molemmin puolin, illalla pakkanen kiristyy nopeasti.



Keskiviikon vastaisena yönä pakkanen kiristyy koko maassa, monin paikoin yli 10 asteeseen. Keskiviikon kuluessa Pohjois-Lappiin saapuu hieman lumisateita.



Keskiviikkona päivällä sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa on pilvisempää ja Koillis-Lapissa satelee vähän lunta. Päivälämpötila kohoaa lännessä suojan puolelle, muualla maassa on heikkoa pakkasta.