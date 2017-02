Miesten asevelvollisuus ei ole yleinen, vaan syrjivä – se kasvattaa miehiä hyväksymään epätasa-arvon osana luonnollista järjestystä

Kotimaa

tuli vuonna 1995 mahdolliseksi käydä vapaaehtoisesti armeija, se tuntui vallankumouksellisen hienolta, vaikka oma aikomukseni käydä aseisiin oli varsin vähäinen. Enhän ollut päässyt edes pioneereihin, koska se oli liian militaristinen järjestö.Lukioikäisenä kyllä pohdin paljonkin ääneen sitä, miten rauhanturvaajan työ voisi olla kiehtovaa. Eniten huoletti se, voisiko minusta olla oikeasti jotain hyötyä. 90-luvun alkupuolella käytyä keskustelua kun leimasi huoli siitä, voivatko naiset pärjätä armeijassa. Elisabeth Rehn, puolustusministeri joka avasi naisille tien armeijaan, on kertonut, miten joutui puolustamaan naisten kykyjä letkauttelevien miespoliitikkojen paineessa.naiset ovat jo yli kaksikymmentä vuotta mainiosti pärjänneet armeijassa, keskustelun sävy on muuttunut. Nyt voidaan enintään puhua siitä, tarvitaanko naisia armeijassa, jossa ei ole käyttöä edes kaikille miehille. On käynyt ilmi, että kaikki miehet eivät ole vahvoja ja pelottomia, vaan ihan ihmisiä vain, joiden kunto ja mielenterveys vaihtelee. Ylipäänsä, on vihdoin tullut aika keskittyä miehiin: mitä epätasa-arvoinen asevelvollisuus kertoo nuorille miehille yhteiskunnasta ja sen sukupuolijärjestelmästä?Jos ensin aikuiset ovat vuosia kertoneet, että ihmiset ovat Suomessa tasa-arvoisia, postista napsahtaakin vain miehiä koskeva määräys pakkotyöhön, jossa pahimmillaan voi joutua tappamaan ja kuolemaan. Minun on vaikea ymmärtää, miten tämä on minkään valtakunnan perustuslain mukaista.On ihan riittävän vaikeaa toimia niitä arkipäivän seksistisiä kulttuurisia rakenteita vastaan, jotka yrittävät leimata nuoria sukupuolensa perusteella tietynlaiseksi. Että poikien oltava tietynlaisia ollakseen oikeita poikia.puolustaa itseään hienovaraista ohittamista, väheksymistä, lokeroon laittamista ja pilkkaa vastaan: ”pojat ei ymmärrä näistä asioista mitään”, ”pojat on poikia” ja ”pojat nyt vain haluaa sitä yhtä”. Vielä vaikeampaa se on valtiossa, joka sallii vain miehiä koskevan asevelvollisuuden, jota naurettavasti kutsutaan yleiseksi asevelvollisuudeksi.Kun minä teininä pohdiskelin kysymystä, menisinkö armeijaan vai en jos se olisi mahdollista, kyseessä oli turvallisen teoreettinen moraalinen dilemma. Jokainen miespuolinen ystäväni joutui sen valinnan eteen halusi tai ei. Jotkut kärsivät armeijassa, toiset viihtyivät, mutta peruskysymys pysyy: vain miehiä koskeva velvollisuus syrjii miehiä.Se opettaa nuorille, että on olemassa oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka koskevat vain yhtä sukupuolta. Se kasvattaa miehiä karun kautta hyväksymään epätasa-arvon osana luonnollista järjestystä. Toisille se on merkki siitä, että miehet ovat parempia, toisille merkki siitä, että naiset ovat arvokkaampia, suojeltavia. Joka tapauksessa miesten asevelvollisuus on väärin.