Keskisuomalaiselle miehelle syyte ihmiskaupasta – epäillään tuoneen thaimaalaisia marjanpoimijoita pakkotyöhön

Kotimaa

Kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteen keskisuomalaista miestä vastaan marjanpoimintayritykseen liittyvässä ihmiskauppaepäilyssä. Syytteen mukaan thaimaalaisia marjanpoimijoita olisi värvätty Suomeen pakkotyöhön ja muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.



Asianomistajina on 26 thaimaalaista henkilöä ja rikosnimikkeenä ihmiskauppa. Esitutkinnan asiassa on suorittanut Sisä-Suomen poliisilaitos.



Epäilty on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.