Poliisi: Pietarsaaren paloittelumurhan tutkinta edennyt

Kotimaa

Poliisi on edennyt Pietarsaaren paloittelumurhan tutkinnassa. Poliisi löysi viikko sitten ruumiin osia Pietarsaaren Permon kaupunginosasta.



Poliisi kertoo, että ruumiinosia on löydetty jätteidensäilytyslaatikosta sekä maastosta sen lähistöltä.



Murhasta epäiltyinä on vangittu pietarsaarelainen mies ja nainen. Heidän lisäkseen kaksi muuta ihmistä on ollut kiinniotettuina. Heidät on kuitenkin päästetty vapaaksi, eikä heitä enää epäillä teosta.



Uhri oli vuonna 1965 syntynyt mies.



Poliisilla on käsitys tapahtumien kulusta, mutta se ei voi tutkinnallisista syistä tiedottaa tässä vaiheessa enempää.