Poliisi selvitti susilauman alfanaaraan ampumista Perniössä – tapauksessa ei rikosta

Poliisi on selvittänyt susilauman alfanaaraan ampumistapausta Salon Perniössä Varsinais-Suomessa. Poliisin mukaan ei ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, että olisi syytä epäillä rikosta.



Alfanaaras ammuttiin susijahdin yhteydessä Perniössä 7. helmikuuta. Yksityishenkilö teki tapauksesta tutkintapyynnön poliisille.



Paikalliset metsästäjät olivat saaneet Suomen riistakeskukselta yhden poikkeusluvan sudenkaatoon, sillä susien pihakäyntien määrä oli kasvanut ja sudet aiheuttivat haittaa eläinten pidolle sekä koiraharrastukselle.



Yhtä koiraa oli raadeltu ja yksi koira oli kadonnut.



Luvan ehtona oli, että metsästys piti kohdentaa pihapiirissä, koiratarhalla tai tuotantoeläinten pitopaikalla käyneeseen yksilöön. Lisäksi suosituksena oli, että pyynnissä vältetään alfasusia.



Asiantuntijoiden mukaan alfanaaraan ampuminen lisää riskiä, että lauman sudet päätyvät asutuksen lähelle. Alfanaaras on lauman keskeinen ja lisääntyvä yksilö.



Jäljelle jäänyt susilauma voi myös hajaantua tai kuolleen alfasuden tilalle löytyy toinen lisääntyvä naaras.



Poliisin mukaan kaikki susilauman yksilöt olivat käyneet pihakäynneillä useiden vakituisesti asuttujen asuntojen lähistöllä. Susijahti oli alkanut tästä tilanteesta ja jatkunut katkeamattomana jahdin loppuun asti.



Loppuvaiheessa yksittäistä sutta oli seurannut kaksi koiraa, jotka oli koulutettu tähän tarkoitukseen. Kyseisen ammutun suden on epäilty olleen alfanaaras, jonka ampumista lupaehdoissa oli suositeltu välttämään.



Poliisin mukaan asiantuntijat ovat todenneet, että pelkästään näköhavainnon perusteella on erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta tunnistaa susi alfanaaraaksi.



Poliisin mukaan susijahdissa ei rikottu Suomen riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan ehtoja. Poliisi ei aio suorittaa enää muita toimenpiteitä tapauksen vuoksi.



Fakta Susien metsästys

Suomi aloitti susien kannanhoidollisen metsästyksen vuonna 2015 vuosien tauon jälkeen. Määräaikaisella kokeilulla oli tarkoitus muun muassa hillitä susien salakaatoja.



Useiden kaatolupien ehtona on, että ne on tarkoitus kohdistaa haittaa aiheuttaviin nuoriin susiin. Niiden kaatamisen ei katsota vaikuttavan liikaa lauman elinvoimaisuuteen.



Poikkeuslupien perusteena voivat olla muun muassa susien aiheuttamat vahingot ja turvallisuusriskit kuten toistuvat pihakäynnit.



Riistakeskus seuraa etenkin laumaa johtavien alfanaaraiden päätymistä saaliiksi.