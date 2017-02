Lauantain vastainen yö mieskuskin kyydissä on vaarallista aikaa – HS:n selvitys näyttää, missä ja milloin Suomessa kolaroidaan

Kotimaa

Jutussa on käytetty asiantuntijoina kehittämispäällikkö Antero Lammia Liikenneturvasta ja tutkinnan koordinaattori Juha Nuutista Liikennevakuutuskeskuksesta.

ovat naisia enemmän osallisina kuolemaan johtavissa kolareissa, kertoo HS:n selvitys liki 150 000 liikenneturmasta.HS kävi läpi Liikenneviraston julkaisemat tiedot Manner-Suomen tieliikenneonnettomuuksista vuosilta 2011–2015. Alla oleva kartta kertoo, missä päin Suomea on tapahtunut kuolemiin tai loukkaantumisiin johtaneita kolareita.Punaiset pisteet ovat kuolonkolareita. Pistettä klikkaamalla saat lisätietoa onnettomuudesta.kuolonkolareiden suuren määrän taustalla on osittain se, että miehet ajavat enemmän kuin naiset. Suurin syy on kuitenkin erilainen ajokäyttäytyminen.Naisten onnettomuudet ovat usein lieviä peltikolareita, joiden syynä on ajovirhe. Miesten onnettomuudet taas liittyvät usein riskialttiiseen ajotapaan.Humalassa ajaminen on myös paljolti miesten heiniä. Alkoholi liittyy jopa yli 20 prosenttiin kuolonkolareista. Noin 90 prosentissa näistä onnettomuuksista kuskina on mies. Miesten yliedustus näkyy muissakin tapaturma- ja vahinkotilastoissa.sattuu paljon, kolareissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on ollut laskemaan päin.Kuolonkolareissa kuljettajien keski-ikä on muita turmia korkeampi. Vanhojen ihmisten korkeampaa kuolleisuutta selitetään ikäihmisten hauraudella. He eivät kestä törmäyksiä samalla tavalla kuin nuoremmat.Iän myötä sairaudet lisääntyvät, ja sairauskohtauksen riski ajaessa kasvaa.sitten tapahtuu? Erityisesti lauantain vastaisina öinä kuolonuhrien määrä on korkea suhteessa onnettomuuksien lukumäärään.Viikonloppuöinä on paljon vapaa-aikaan liittyvää ajoa, ja silloin tapahtuu runsaasti kovavauhtisia ulosajoja. Onnettomuuksiin liittyy usein alkoholi. Autoissa on usein tavallista enemmän matkustajia. Viikonloppuajot lisääntyvät kesäkuukausina, ja kuolonkolareita tapahtuukin eniten juuri kesällä.Vastaavasti iso osa lievemmistä onnettomuuksista sattuu arkipäivinä esimerkiksi aamu- tai iltapäiväruuhkassa.Talvikaudella sattuu paljon liukkauden aiheuttamia onnettomuuksia. Yhden liukkaan päivän aikana voi tapahtua jopa 700 onnettomuutta.Kylmät ja runsaslumiset talvet näkyvät myös kolaritilastoissa. Tällaisia koettiin Suomessa muun muassa 2009−2010 ja 2010−2011.Liikenneturvan tuoreesta tilastosta ilmenee, että marraskuun 2010 ja helmikuun 2011 välisenä aikana poliisi kirjasi onnettomuuksia miltei 50 prosenttia enemmän kuin leutona talvena 2013−2014.Maaliskuussa liukkaat kelit alkavat olla takanapäin, ja tiet ovat usein jo kuivat. Näin esimerkiksi peräänajojen määrä vähenee.Myös valaistusolosuhteiden paraneminen lisää turvallisuutta.Toukokuusta alkaen onnettomuuksien määrä lisääntyy, kun teille tulee kesäisiä liikkujaryhmiä, kuten moottoripyöräilijöitä.Alta näet, kuinka paljon pääkaupunkiseudulla on tapahtunut onnettomuuksia ja kuinka paljon niissä on kuollut ihmisiä.