Sunnuntaina saadaan vesisadetta pääkaupunkiseudulla – pohjoisempana lumipyryä

Sää on sunnuntaina pääkaupunkiseudulla pilvistä, lounaistuulista ja monin paikoin sataa vettä tai tihkua. Illaksi sää poutaantuu. Lämpötila on plussan puolella.



Maan keskiosassa pyryttää lunta, länsirannikolla sateet tulevat vetenä. Päivän kuluessa sää poutaantuu ja aurinko näyttäytyy maan länsiosassa. Idässä lunta tulee vielä illalla.



Pohjois-Suomessa sää on poutaista, Oulun eteläpuolisilla alueilla satelee hieman lunta.



Luoteesta saapuu lisää lumisateita Oulun seudulle sekä maan keskiosaan. Maanantaiaamuksi sateet liikkuvat maan eteläosaan, muualla maassa sää poutaantuu.



Maanantaina etelärannikolla satelee vielä paikoin räntää, muuten sää on poutaista. Lämpötila laskee vähitellen, etelässä ja lännessä on kuitenkin vielä suojaa.



Keski-Euroopassa on laaja korkeapaine, joka heikkenee vähitellen. Sateita on niin läntisellä Välimerellä, Kaakkois-Euroopassa sekä Fennoskandiassa.