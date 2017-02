Viikko alkaa monin paikoin poutaisessa pakkassäässä – tiistaina kylmenee

Kotimaa

Viikko alkaa pääosin poutaisena – tiistaina kylmenee

Pääkaupunkiseudulla sää on maanantaina pilvistä ja etenkin Länsi-Uudellamaalla tulee paikoitellen heikkoja lumisateita. Päivälämpötila on nollan tuntumassa. Illalla lumisateet yleistyvät.



Lounais-Suomessa tulee räntä- tai lumisateita, muualla maan etelä- ja keskiosassa sää on poutaista. Iltaa kohti heikot lumisateet yleistyvät etelässä ja lännessä. Lounaisrannikolla on suojaa, muualla heikkoa pakkasta.



Maan pohjoisosassa sää on poutaista ja pilvipeite voi hieman rakoilla. Aivan Pohjois-Lapissa tulee jokunen lumikuuro. Pakkasta on 7–15 astetta, Lapin selkeämmillä alueilla 20 astetta.



Tiistaiyön ja tiistain kuluessa Suomeen virtaa kuivaa ja kylmää ilmaa luoteesta. Sää selkenee koko maassa. Tiistaiyönä pakkanen kiristyy selvästi etenkin maan keski- ja pohjoisosassa.



Tiistai on koko maassa aurinkoinen poutapäivä. Aamu on hyvin kylmä, iltapäivällä pakkanen heikkenee auringon lämmittäessä 0 ja –5 asteen välille, pohjoisessa –5 ja –10 asteen välille.



Sää on lämmintä Espanjasta Ranskaan ja Brittein saarille ulottuvalla alueella. Keski-Eurooppaan saapuu sateita luoteesta.