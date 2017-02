Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomi ostaa kahdeksan hinauspanssarivaunua ja kahdeksan pioneeripanssarivaunua Hollannista, Puolustusvoimat tiedotti maanantaina.



Hankintaan on varattu 8,2 miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy panssarivaunujen lisäksi varaosia, erikoistyökaluja, tarkastuslaitteita, dokumentaatio ja henkilökunnan kurssitus. Lisäksi summan pitäisi kattaa vaunujen yhteensopivuustyöt muuhun kalustoon, kuljetukset ja uusien telaketjujen hankinnan.



Nämä Leopard 1 -merkkiset erikoispanssarivaunut tukevat aiemmin hankittujen taistelupanssarivaunujen toimintoja. Puolustusvoimat sopivat vuonna 2014 ostavansa Hollannista sata käytettyä Leopard 2A6 -panssarivaunua.



Nyt hankittuja panssarivaunuja käytetään vaurioituneiden ajoneuvojen suorituskyvyn palauttamiseen.



Leopard 1:n varustukseen kuuluu nosturi, vinssi, puskuterä, hinauspuomit ja muita työkaluja. Se pystyy hinaamaan muita panssarivaunuja tai vaikkapa irrottamaan juuttuneen vaunuun. Vaunujen avulla voidaan myös tehdä rajallisia korjaustöitä.



Hinauspanssarivaunut ovat erikoistuneet evakuointitöihin ja pioneeripanssarivaunut korjaustöihin. Molemmat kahdeksan metriä pitkät vaunut on varustettu konekiväärillä ja suojasavujärjestelmällä.



Hankinnalla Suomi pyrkii kehittämään puolustusvoimien logistiikkaa. Tarkoituksena on varmistaa maavoimien keskiraskaiden mekanisoitujen joukkojen evakuointikyky 2040-luvulle asti.



Koulutus Leopard 1 -vaunujen käyttöön aloitetaan jo tänä vuonna.