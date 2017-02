Imatran joukkosurman esitutkinta valmis: Epäilty ampui yhteensä viisi laukausta

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Poliisi on saanut valmiiksi Imatran joukkosurman tutkinnan. Esitutkinnan mukaan epäilty ampui viisi laukausta, joista neljä osui uhreihin.



Joukkosurma tapahtui viime joulukuun alussa, kun parikymppinen mies ampui kolme naista ravintolan edustalla Imatralla.



Poliisin mukaan mies oli ollut yksin kotona ennen ampumista ja ottanut aseen autotallin asekaapista.



Epäilty lähti kotoaan noin kello 23.45. Hän ajoi Imatran Koskenpartaalle tarkoituksenaan surmata ihmisiä.



Esitutkinnan mukaan uhrit olivat ensimmäiset ihmiset, jotka ampuja näki tapahtumapaikalla ja he valikoituivat sattumalta. Epäilty ei tuntenut heitä.



Valvontakameroiden kuvamateriaalin perusteella mies kohotti aseensa ampumisasentoon vielä naisten ampumisen jälkeen, mutta hänellä ei ollut enää ammuksia.



Tämän jälkeen mies laittoi aseen takaisin autonsa tavaratilaan ja jäi odottamaan poliiseja. Hän ei tehnyt kiinniotettaessa vastarintaa tai yrittänyt paeta.



Epäilty on tunnustanut teot esitutkinnassa. Hän on kertonut, että hänellä oli ollut surmaamiseen liittyviä ajatuksia parin viikon ajan. Lopullisen päätöksen teon toteuttamisesta hän oli tehnyt surmailtana.



”Esitutkinnan perusteella epäilty ei ollut kertonut näistä ajatuksistaan tai aikomuksistaan kenellekään ennen tekoa, ja hän oli toiminut alusta pitäen yksin”, poliisin tiedotteessa kerrotaan.



Selkeää motiivia ei ole esitutkinnassa tullut ilmi. Taustalla on mielenterveyteen liittyviä syitä.



Epäilty on mielentilatutkimuksessa.



Poliisin mukaan epäilty oli ottanut surma-aseen haltuunsa luvattomasti. Poliisi on aiemmin kertonut, että asetta oli säilytetty ampuma-aselain mukaisesti, eikä aseen omistajaa epäillä rikoksesta.



Nyt on kuitenkin tullut esiin uusia seikkoja, joiden perusteella poliisi on aloittanut erillisen esitutkinnan aseeseen liittyen. Poliisi selvittää, oliko asekaappi todellisuudessa ollut lukittuna vai ei.